أكثر رئيس يستخدم السوشيال.. تفاصيل مثيرة في حرب ترامب على تويتر.. فيديو

كشفت هبة القدسي الكاتبة الصحفية من واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، تفاصيل جديدة بشأن حرب موقع التدوينات المصغر «تويتر» والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، والتي نشبت خلال الفترة الأخيرة.





وقالت القدسي، في مداخلة هاتفية من واشنطن، مع الإعلامية رانيا هاشم، في برنامجها «مانشيت»، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، إن ترامب أكثر رئيس أمريكي يستخدم بشكل مباشر موقع التدوينات المصغر "تويتر" ومواقع التواصل الاجتماعي ككل، مضيفة أنه معروف أنه لا يحب أي انتقادات له من أي طرف أو منصة إعلامية.

وأضافت الكاتبة الصحفية، أن هناك سلبيات من مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال الفترة الأخيرة اتهم «تويتر» ترامب بتمجيد العنف في تغريدته، متابعة أن ترامب رد بقوة وأكد أن موقع «فيس بوك» يتجسس على الهواتف، وهذه القضية مشتعلة منذ شهور وحضر رئيس شركة فيس بوك أمام الكونجرس خلالها.

وأكملت الكاتبة، أن أي شخص يستخدم الفيس بوك يفاجأ بالكثير من الإعلانات بشأن سلعة يستخدمها، وهناك خرق حقيقي للخصوصية، وهناك نقاشات بالفعل بشأن هذا الأمر، مستدركة أنه هناك بعض الأجهزة الاستخباراتية التي تستخدم هذه المعلومات من الفيس بوك.





وأكدت أنه على كل شخص أن يعي جيدا أبعاد هذه القضية وأن هناك تداعيات لما يمكن أن ينشر من معلومات مُضللة، ولابد أن يحصل على المعلومة من مصادرها الموثوقة.