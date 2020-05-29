بعد شكوى الأهالي .. غلق حمام سباحة مخالف في الخانكة

أغلقت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية حمام سباحة بمنطقة أبوزعبل، وذلك لوجود شكوى من بعض الأهالي من عمل حمام السباحة من الظهيرة حتى منتصف الليل بمنطقة طريق الصفا.





ويأتى ذلك في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من منع أي تجمعات أو أي تكدسات بين المواطنين حفاظا على أرواحهم، حيث يتم المرور يوميا على المحلات وغلق المخالفين.





يذكر أن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد أعلن أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتنفيذ الخطة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمنع الأسواق والسويقات مؤقتا كأحد الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا





وأجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة مفاجئة بمدينة الخانكة لمتابعة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة في مجابهة فيروس كورونا ، وكذا مستوى النظافة العامة ، والإشغالات المخالفة.





وشدد المحافظ على المتابعة اللحظية للاطمئنان على الالتزام التام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال التجارية وحظر التجوال حفاظا على صحة المواطنين من فيروس كورونا.