معمل علوم عين شمس ينتج مطهرات لحماية الطلاب من كورونا

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية علوم جامعة عين شمس إنه تم وضع خطة محكمة استعدادا لاستقبال طلاب الفرق النهائية بتصنيع كميات كبيرة من المطهرات بالمعمل المركزي بالكلية لمواجهة فيروس كورونا.





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وأضاف عميد كلية العلوم أنه تم تكليف المعمل المركزي الخاص بالكلية بتصنيع كميات كبيرة من المطهرات من الكحول الاثيلي وكحول جيل لمواجهة فيروس كورونا، منوها أنه يوم الأحد القادم سوف نبدأ في تصنيع كميات لاستقبال طلاب الفرق النهائية لتأدية امتحاناتهم في أمان.





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وأشار الدكتور محمد إلى أن الكلية توفر كميات كبيرة من المطهرات إذا تم طلب مطهرات من كليات جامعة عين شمس، موضحا أن الكلية مسؤولة عن تحليل وفحص سلامة وكفاءة جميع المطهرات التي تأتي إلى الجامعة، بالإضافة إلى دور المعمل المركزي الخاص بالكلية الذي يقوم بتصنيع بعض المطهرات الذي يجري استخدامها في الجامعة.





جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن أن امتحانات الفرق النهائية بالجامعات والمعاهد المصرية، ستبدأ من أول يوليو القادم، مع أخذ كافة الاحتياطيات الخاصة بضمان عدم الإصابة بفيروس كورونا من تعقيم وتطهير قاعات الامتحانات، وارتداء الكمامات، ومراعاة المسافة المناسبة بين الطلاب.