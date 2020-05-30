لطلاب الفرق النهائية بجامعة طنطا.. راجع محاضراتك قبل الامتحانات عبر هذا الرابط

تعرض جامعة طنطا عبر موقعها الرسمي جميع محاضراتها لطلاب الفرق النهائية بجميع الكليات والتي تم وضعها على الموقع للطلاب في إطار منظومة للتعليم عن بعد، والتي يمكن الاستعانة بها ومراجعتها في أي وقت عبر هذا الرابط:









وفي سياق متصل نعرض لكم محاضرات واهم المراجعات لطلاب الفرق النهائية بـ7 كليات بجامعة طنطا:





- كلية الاداب













- كلية تربية نوعية:





- كلية التمريض:









- كلية الزرعة:









- كلية الهندسة:





- كلية الحقوق:





- كلية طب الاسنان:









وفي سياق متصل كان قد أوضح الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، أن لجامعة ابتكرت طرقا جديدة لتقديم المناهج والمقررات سواء عبر تطبيق للهاتف المحمول، أو بالتنسيق مع قناة الدلتا لإذاعة المحاضرات في حالة عدم توافر خدمات الإنترنت لدى الطلاب بالقرى.





وأضاف "سبع"، في تصريح لـ "صدى البلد"، أن الجامعة تعمل على تسهيل وصول المادة العلمية للطلاب عبر التعليم عن بعد، حيث وفرت للطلاب جميع سبل الراحة والدعم للدراسة.



