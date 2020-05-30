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تعليم

لطلاب الفرق النهائية بجامعة طنطا.. راجع محاضراتك قبل الامتحانات عبر هذا الرابط

السبت 30/مايو/2020 - 02:17 ص
طلاب الجامعات
طلاب الجامعات
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نهلة الشربيني
تعرض جامعة طنطا عبر موقعها الرسمي جميع محاضراتها لطلاب الفرق النهائية بجميع الكليات والتي تم وضعها على الموقع للطلاب في إطار منظومة للتعليم عن بعد، والتي يمكن الاستعانة بها ومراجعتها في أي وقت عبر هذا الرابط:


وفي سياق متصل نعرض لكم محاضرات واهم المراجعات لطلاب الفرق النهائية بـ7 كليات بجامعة طنطا: 

- كلية الاداب



- كلية تربية نوعية:

- كلية التمريض:


- كلية الزرعة:


- كلية الهندسة:

- كلية الحقوق:

- كلية طب الاسنان:


وفي سياق متصل كان قد أوضح الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، أن لجامعة ابتكرت طرقا جديدة لتقديم المناهج والمقررات سواء عبر تطبيق للهاتف المحمول، أو بالتنسيق مع قناة الدلتا لإذاعة المحاضرات في حالة عدم توافر خدمات الإنترنت لدى الطلاب بالقرى.

وأضاف "سبع"، في تصريح لـ "صدى البلد"،  أن الجامعة تعمل على تسهيل وصول المادة العلمية للطلاب عبر التعليم عن بعد، حيث وفرت للطلاب جميع سبل الراحة والدعم للدراسة.

وأوضح أن الجامعة قامت بنشر المحاضرات في نفس أوقاتها الرسمية وإعادتها على مدار 24 ساعة، حيث تعمل على اتباع منظومة التعليم عن بعد واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس والتسهيل على الطلاب فى تحصيل المقررات الدراسية والتزام المنزل، مشيرا إلى أنه تم عمل  فيديو لشرح كيفية استخدام التطبيق للتسهيل على الطلاب.
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