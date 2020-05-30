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رياضة

ضرب من الخيال.. الوداد المغربي ينفى عقد صفقة تبادلية مع الزمالك .. تفاصيل

السبت 30/مايو/2020 - 01:07 ص
الوداد المغربي والزمالك
الوداد المغربي والزمالك
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محمد رشاد
كشف مسؤولو نادي الوداد المغربي ، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن عقد صفقة تبادلية مع نادي الزمالك في الفترة المقبلة، وفي ظل وقف النشاط الرياضي جراء جائحة كورونا فى مصر والمغرب.

الوداد المغربي يواجه الأهلي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي لم يُحدد موعده حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا.


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وترددت في الآونة الأخيرة، أنباء تفيد بوجود صفقة تبادلية بين الزمالك والوداد، على أن يرحل وليد الكرتي وإسماعيل الحداد إلى الأبيض مقابل انضمام حميد أحداد إلى الفريق المغربي.


ووفقا لموقع "الأخبار المغربي": "مصدر مسؤول داخل فريق الوداد، نفي فكرة حدوث مقايضة بين الوداد والزمالك، بخصوص انتقال حميد أحداد، لاعب الفريق المصري والمعار إلى الرجاء الرياضي، إلى الوداد".


وأكد المصدر ذاته أن كل ما أثير حول الموضوع لا أساس له من الصحة وأبدى استغرابه للأمر، خصوصا أن الأخبار التي تناسلت تحدثت عن صفقة انتقال أحداد إلى الوداد، مقابل منح الزمالك كلا من اللاعب وليد الكرتي وإسماعيل الحداد، وهو ما وصفه المصدر بأنه ضرب من الخيال.


وكان الوداد قد أبدي رغبة في ضم حميد أحداد لاعب الزمالك المعار إلى الرجاء المغربي


وأتم: "الجميع يعلم أن القيمة التسويقية للكرتي والحداد أعلى بكثير من القيمة التسويقية للاعب أحداد في بورصة التعاقدات، وبالتالي كيف لنادي الوداد الرياضي أن يفرط في لاعب مثل الكرتي، والذي عرضت أندية لضمه مقابلا ماليا يصل إلى 3 مليار سنتيم، والحداد الذي وصل اليه عرض بقيمة نصف مليار سنتيم مقابل إعارة فقط، بأن يتم مقارنتهما بلاعب تمت إعارته بمبلغ 200 مليون سنتيم".

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