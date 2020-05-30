بعد إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا.. أحمد داوود: تفاءلوا بالخير تجدوه

نشر الفنان أحمد داوود ، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعث من خلالها رسالة تفاؤل إلى متابعيه، بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.





وكتب أحمد داوود ، في تغريدته على تويتر: «ان شاء الله فترة وهتعدي وهترجع الحياه زي الفل بإذن الله .. نخلي بالنا ونتفائل بالخير عشان نلاقيه».





ويأتي ذلك، بالتزامن مع التخوفات التي انتشرت حول إصابة فريق عمل مسلسل «لعبة النسيان» الذي شارك فيه «داوود» بفيروس كورونا، وذلك بعد إصابة رجاء الجداوي بالفيروس المستجد.





وكان أحمد داود، طمأن متابعيه عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى عندما سأله أحد المتابعين على حالة فريق عمل مسلسل "لعبة النسيان" بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا.



وكتب أحمد داود قائلا: الحمد لله كلنا بخير.. ياريت ندعي كلنا لأستاذة رجاء الجداوي ترجعلنا بالسلامة يارب ان شاء الله".



وخاض أحمد داوود، السباق الرمضاني الأخير 2020، بمسلسل "لعبة النسيان" لـ دينا الشربيني، بجانب كل من إنجي المقدم، ورجاء الجداوي ونخبة من النجوم، تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.



