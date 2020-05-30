AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا.. أحمد داوود: تفاءلوا بالخير تجدوه

السبت 30/مايو/2020 - 01:34 ص
رجاء الجداوي - أحمد
رجاء الجداوي - أحمد داوود
Advertisements
سعيد فراج
نشر الفنان أحمد داوود، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعث من خلالها رسالة تفاؤل إلى متابعيه، بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

وكتب أحمد داوود، في تغريدته على تويتر: «ان شاء الله فترة وهتعدي وهترجع الحياه زي الفل بإذن الله .. نخلي بالنا ونتفائل بالخير عشان نلاقيه». 

ويأتي ذلك، بالتزامن مع التخوفات التي انتشرت حول إصابة فريق عمل مسلسل «لعبة النسيان» الذي شارك فيه «داوود» بفيروس كورونا، وذلك بعد إصابة رجاء الجداوي بالفيروس المستجد. 

وكان أحمد داود، طمأن  متابعيه عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى عندما سأله أحد المتابعين على حالة فريق عمل مسلسل "لعبة النسيان" بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا.  

وكتب أحمد داود قائلا: الحمد لله كلنا بخير.. ياريت ندعي كلنا لأستاذة رجاء الجداوي ترجعلنا بالسلامة يارب ان شاء الله".

وخاض أحمد داوود، السباق الرمضاني الأخير 2020، بمسلسل "لعبة النسيان" لـ دينا الشربيني، بجانب كل من إنجي المقدم، ورجاء الجداوي ونخبة من النجوم، تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

أصيبوا بالذعر.. فريق عمل لعبة النسيان يخضع لتحليل كورونا بعد إصابة رجاء الجداوي

بعد إعلان إصابتها بـ كورونا.. #رجاء_الجداوي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

بعد إصابتها بـ كورونا.. شريف مدكور يطلب من جمهوره الدعاء لـ رجاء الجداوي

بعد مخالطة رجاء الجداوي .. بطل لعبة النسيان يعزل نفسه في المنزل

أبطال لعبة النسيان ينقسمون بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا.. هؤلاء حللوا وآخرون التزموا بالعزل

ترشيحاتنا

بدون دواء .. محلول سريع للتخلص من التهاب الحلق

شذوذ جنسي ومتعة حرام ومخدرات.. 6 وقائع مشينة في أسبوع العيد أدت لمقتل أصحابها

أخبار الرياضة.. هدف الأهلي يرحب بالانتقال للزمالك.. ومحمد صلاح رابع أغنى لاعب في العالم

تصل لـ 10 أضعاف.. عضو اللجنة العليا للفيروسات يكشف أسباب زيادة إصابات كورونا بعد أسبوع

اكتشاف أقدم حشرة بالعالم عمرها 425 مليون سنة

الإفتاء: 3 أيام يحرم فيها الصيام مع العيدين

AdvertisementS

علاج قديم ثبت فاعليته لعلاج كورونا بنسبة 100%.. فيديو

التحريات في فيديو منة عبد العزيز.. صديقها اغتصبها وصديقتها صورتها في فندق بالطالبية

وزير التعليم يدعم رسالة النيابة العامة العاجلة لأولياء الأمور.. تفاصيل

مشهد مُبكٍ .. طفل يلعب حول جثة أمه بعد موتها من الجوع في الهند | فيديو

قفزة في الوفيات .. الصحة: تسجيل 1289 إصابة جديدة بـ كورونا.. و34 وفاة

استغلوا إعاقته للتسلية.. شباب يطلقون كلب حراسة على طفل من ذوى القدرات الخاصة | فيديو وصور

فعال بنسبة 99%.. شركة صينية تعلن التوصل إلى لقاح مضاد لـ كورونا

مي عمر تثير الجدل بسبب صورة.. والجمهور: غير لائقة

أسرار لأول مرة.. مؤسس التنظيم الجهادي السابق يفضح الإخوان على الهواء

12 ساعة فى غيبوبة.. الدكتور محمود سامى: فقدت بصري وأمشي وراء أمل 1%.. فيديو

والدهم طبيب بشري.. جثث الأطفال ضحايا حريق الدقي متفحمة.. وجدتهم ماتت مختنقة

التهاب الحلق وارتفاع درجات الحرارة الأبرز.. أستاذ أمراض صدرية: فقدان حاستى الشم والتذوق من أعراض الإصابة بكورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث لا يُصدق.. سلحفاة تخترق الزجاج الأمامي لسيارة على طريق سريع.. شاهد

كيفية استخدام زيت الخروع للتخلص من السيلوليت

استمر زواجهما 70 عاما.. لحظة لقاء زوجين مسنين لأول مرة بعد فراق طويل بسبب كورونا