AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد إصابة رجاء الجداوى بكورونا.. أحمد داود: فريق لعبة النسيان بخير

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:45 م
احمد داود
احمد داود
Advertisements
مريم عزت
طمأن الفنان أحمد داود  متابعيه عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى عندما سأله أحد المتابعين على حالة فريق عمل مسلسل "لعبة النسيان" بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا.  

وكتب أحمد داود قائلا: الحمد لله كلنا بخير.. ياريت ندعي كلنا لأستاذة رجاء الجداوي ترجعلنا بالسلامة يارب ان شاء الله".

اقرأ أيضا:

وخاض أحمد داوود، السباق الرمضاني الأخير 2020، بمسلسل "لعبة النسيان" لـ دينا الشربيني، بجانب كل من إنجي المقدم، ورجاء الجداوي ونخبة من النجوم، تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.
 
بينما انتهت حلقات مسلسل "لعبة النسيان" بمفاجأة كبرى كشفت خيوط كل الأحداث بعد أن واجهت رقية عائلة الشيال وكشفت فسادهم واختارت ان تعيش حياتها في هدوء مع ابنها بعيدا عنهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 3.. دينا الشربيني تواجه أحمد داود

مسلسل لعبة النسيان.. هل كانت رقية على علاقة بالصور الغامضة ؟

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 19.. دينا الشربيني تبحث عن لغز صورتها مع باسل الزارو

لعبة النسيان.. أزمة بين رقية وعائلة الشيال بسبب صورها مع عمر

دينا الشربيني مهددة بالقتل في الحلقة ٢٥ من لعبة النسيان

لعبة النسيان الحلقة ٢٦.. رقية تكشف مؤامرة نادر والطبيبة النفسية

ترشيحاتنا

عودة الدوري الإسباني رسميا في ذلك الموعد

55 غرزة في الرقبة.. الصيدلي الناجي من الذبح بالغردقة يروي تفاصيل جديدة في الواقعة

مش بالسن .. 15 صورة تكشف أناقة وفخامة إطلالات يسرا

أحمد فهمي مساندا شيكابالا: غِلِط آه لكني ضد الخوض في الأعراض

تركيا تسجل 28 وفاة و1141 إصابة جديدة بـ كورونا

تفاصيل عزل قريتين بالمنوفية بسبب ارتفاع إصابات كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. منة عرفة تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

شاهد.. مايا دياب بإطلالة كلاسيكية ملفتة

والدهم طبيب بشري.. جثث الأطفال ضحايا حريق الدقي متفحمة.. وجدتهم ماتت مختنقة