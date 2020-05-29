بعد إصابة رجاء الجداوى بكورونا.. أحمد داود: فريق لعبة النسيان بخير

بفيروس كورونا.

وكتب أحمد داود قائلا: الحمد لله كلنا بخير.. ياريت ندعي كلنا لأستاذة رجاء الجداوي ترجعلنا بالسلامة يارب ان شاء الله".

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وخاض أحمد داوود، السباق الرمضاني الأخير 2020، بمسلسل "لعبة النسيان" لـ دينا الشربيني، بجانب كل من إنجي المقدم، ورجاء الجداوي ونخبة من النجوم، تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.

بينما انتهت حلقات مسلسل "لعبة النسيان" بمفاجأة كبرى كشفت خيوط كل الأحداث بعد أن واجهت رقية عائلة الشيال وكشفت فسادهم واختارت ان تعيش حياتها في هدوء مع ابنها بعيدا عنهم.



