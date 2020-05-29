أحمد داود عن الوضع الحالي: فترة وهتعدي وهترجع الحياة زي الفل





ونشر داوود، صورته عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وعلق عليها قائلًا: ان شاء الله فترة وهتعدي وهترجع الحياة زي الفل بإذن الله، نخلي بالنا ونتفائل بالخير عشان نلاقيه".





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يذكر أن خاض أحمد داوود، السباق الرمضاني الأخير 2020، بمسلسل "لعبة النسيان" لـ دينا الشربيني، وبجانب كل من إنجي المقدم، ورجاء الجداوي ونخبة من النجوم، وهو تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.

بينما انتهت حلقات مسلسل "لعبة النسيان" بمفاجأة كبرى كشفت خيوط كل الأحداث بعد أن واجهت رقية عائلة الشيال وكشفت فسادهم واختارت ان تعيش حياتها في هدوء مع ابنها بعيدا عنهم.





ان شاء الله فترة وهتعدي وهترجع الحياه زي الفل بإذن الله .. نخلي بالنا ونتفائل بالخير عشان نلاقيه .. 🙏🙏🙏🤟🤟🤟 pic.twitter.com/PkvGjjHloK — Ahmed Dawood (@odawoodo) May 29, 2020