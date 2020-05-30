نحن لاعبان مختلفان.. رياض محرز: مقارنتي مع محمد صلاح لا تهمني

أكد رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، أن المقارنة بينه ونجم ليفربول محمد صلاح هي جزء من المنافسة، ولكنه لا يهتم كثيرًا بذلك الأمر.





وكان محرز قد بدأ مشواره في الدوري الإنجليزي في صفوف ليستر سيتي في عام 2014، قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي في عام 2018.





وبدأ محمد صلاح مسيرته الاحترافية في إنجلترا مع تشيلسي في العام نفسه، 2014، ولكنه لم يحصل على فرصة لإثبات نفسه قبل أن يرحل إلى إيطاليا، ثم يعود من جديد إلى البريميرليج في عام 2017 من بوابة ليفربول.





وانفجر صلاح تهديفيًا مع ليفربول حيث سجل 91 هدفًا وصنع 37، في مختلف المسابقات.





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واعتادت جماهير كرة القدم على المقارنة بين صلاح ومحرز، خاصة أن كلاهما من قارة إفريقيا، حيث يمثل الأول مصر والثاني الجزائر.





وسُئل محرز عن المقارنة بينه وبين صلاح، حيث قال في تصريحات لشبكة "بين سبورتس" القطرية: "هذه المقارنة هي جزء من المنافسة، صلاح جاء إلى الدوري الإنجليزي ويؤدي بطريقة جيدة".





وأضاف: "نحن لاعبان مختلفان، لكن هذه فقط مقارنة يقوم بها المشجعون، ولا تهمني كثيرًا".