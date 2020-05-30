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محافظات

وفاة حكم كرة قدم بالمنوفية بعد إصابته بكورونا

السبت 30/مايو/2020 - 05:16 ص
صدى البلد
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محمد امين
 اتشحت قرية منشية سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية بالسواد بعد وفاة شاب من خيرة شبابها بعد إصابته بفيروس كورونا

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 وكان الكابتن سامح زيتون صاحب ال42 عاما حكم كرة القدم قد اصيب بفيروس كورونا المستجد منذ أسبوع وتم حجزه بمستشفي العزل بالمنوفية حتي وافته المنية اليوم 

 وتم تشييع جنازته بمسقط رأسه بقرية منشية سلطان وسط إجراءات صحية وامنية مشددة بعد عملية تعقيم وتطهير كاملة للمقابر 

 والجدير بالذكر أن والده توفي منذ شهر من الان ووالدته محجوزة بمستشفي العزل بعد اصابتها بكورونا. 
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