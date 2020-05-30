الوقاية من السرطان.. 5 فوائد لــ الرمان

4-يحمي مِن الزهايمر، حيث يعدّ عصير الرمان من الوسائل العلاجية المفيدة في التقليل من نسبة تأثير أعراض الزهايمر على المصاب.





5يخفّض من نسبة الكوليسترول، حيث يقلّل من تراكم الكوليسترول في الدم، والذي يؤدي إلى زيادة نسبة الدهون في الشرايين.ً



6يعتبر من المضادات الحيوية الطبيعيّة التي تقلّل من فرص الإصابة بالالتهابات الفيروسيّة.









