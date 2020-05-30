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توك شو

كنت ضابط شرطة.. شريف حافظ: الفن الصحيح بيقضي على الإرهاب.. فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 03:54 ص
الفنان شريف حافظ
الفنان شريف حافظ
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اسراء صبري
كشف الفنان الصاعد شريف حافظ، عن أنه خريج كلية الشرطة، متابعا: تخرجت واشتغلت في الوادي الجديد سنه وبعدين روحت جنوب سيناء واشتغلت هناك 4 سنوات.

وتابع شريف حافظ، خلال حواره ببرنامج "معكم"، المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية "منى الشاذلي"، فترة تواجدي في سيناء وضحتلي أهمية اللي الفن بيعمله..لو غذيت عقول الناس بالفن الصحيح مش هيكون عندنا إرهاب".
وأضاف قبل ما أقدم في الشرطة قدمت في معهد السينما ولكن الحظ مكنش معايا..ودخلت شرطة بس فكرة التمثيل فضلت في دماغي.

وواصل قائلا: اخترت التمثيل وقدمت استقالتي عشان مكنش ينفع اعمل الاتنين مع بعض.

مسلسل خيانة عهد بطولة يسرا بجانب كل من الفنانة حلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

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