خالد أنور: كان نفسي أموت بدري في مسلسل خيانة عهد.. فيديو

قال الفنان خالد أنور، إن سرعة تطور الأحداث في شخصية خالد في مسلسل خيانة عهد كانت رائعة، مؤكدا أن الموضوع كان عظيما بالنسبة له.





وأضاف خلال حواره ببرنامج "معكم"، المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية "منى الشاذلي": "كان نفسي أموت فى المسلسل قبل كدا.. لو كنت موت قبل نص المسلسل الموضوع كان هيبقي أسخن".



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وتابع: تجربتي في مسلسل خيانة عهد كانت عظيمة.. ومكنش نفسي شخصية خالد تستمر أكتر من كدا عشان هو دا وقتها وقدرها في المسلسل".





وتابع: وقتي انتهى عشان تبدأ رحلة الانتقام.. مشهد اكتشاف الخيانة استمر 26 ساعة.



