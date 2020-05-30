حديث المشاهدين.. سلوى عثمان: فرح أسوأ شخصية بمسلسل خيانة عهد..فيديو

قالت الفنانة سوى عثمان، إن شخصية "فرح" كانت الأسوأ والأكثر شرا في مسلسل خيانة عهد .





تابعت سلوى عثمان ، خلال حوارها ببرنامج "معكم"، المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية "منى الشاذلي"،: فرح ست والستات أكتر حد بيسامح وينسى.. وعشان كدا شخصية فرح أسوأ من شخصية مروان".



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وواصلت قائلة: معرفش فرح كانت بتكره عهد ليه.. وكانت بتغذي إنتقامها وكرهها. اقرأ ايضا:



