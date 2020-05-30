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حديث المشاهدين.. سلوى عثمان: فرح أسوأ شخصية بمسلسل خيانة عهد..فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 12:41 ص
الفنانة سلوى عثمان
الفنانة سلوى عثمان
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اسراء صبري
قالت الفنانة سوى عثمان، إن شخصية "فرح" كانت الأسوأ والأكثر شرا في مسلسل خيانة عهد.

تابعت سلوى عثمان، خلال حوارها ببرنامج "معكم"، المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية "منى الشاذلي"،: فرح ست والستات أكتر حد بيسامح وينسى.. وعشان كدا شخصية فرح أسوأ من شخصية مروان".

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وواصلت قائلة: معرفش فرح كانت بتكره عهد ليه.. وكانت بتغذي إنتقامها وكرهها.

وأضافت فرح خلال المسلسل كانت حاسه أنها قليلة مقارنة بعهد..وعشان كدا كانت بتكرهها".

مسلسل خيانة عهد بطولة يسرا بجانب كل من الفنانة حلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.
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