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توك شو

الدور كان صعب.. تيام قمر: شخصيتي في خيانة عهد مختلفة عن الواقع.. فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 12:30 ص
الفنان تيام قمر
الفنان تيام قمر
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اسراء صبري
قال الفنان الصاعد تيام قمر، ابن المطرب مصطفى قمر، إن دوره في مسلسل خيانة عهد كان صعب، متابعا : قعدت مع فريق عمل المسلسل واتكلمنا عن الشخصية".

وتابع خلال حواره ببرنامج "معكم"، المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية "منى الشاذلي"،: كنا عايزين نعمل شخصية ولد انطوائي بس ميكونش شبه اللي موجودين في الواقع.. كنا عايزين حاجة مختلفة".

وواصل قائلا: شخصيتي في المسلسل كانت مختلفة عن الواقع هو مكنش عنده حياة برا البيت..كان من الجامعة للبيت وبعدين يحبس نفسه في غرفته مع الأنترنت".

وأضاف مشهد شهادتى على خالد سرحان كان عليه جدال كبير جدا بينا..وبعد ما أتعرض بقي عليه جدال أكثر من قبل الجمهور.

وأشار إلى أن شخصية علي كانت انطوائية بس مع الحلقات هيكتشف حاجات كتير.. وهيكون سبب في تحول المسلسل.
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