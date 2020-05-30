منهم شاب ذو احتياجات خاصة..الاحتلال الإسرائيلي يعدم فلسطينيين بالرصاص الحي..وحماس ترد

نشرت وسائل العبرية اليوم السبت تفاصيل إعدام الاحتلال الإسرائيلي لشاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ 7 رصاصات وقتل سائق فلسطيني أيضًا فى حادثتين متفرقتين ورد حركة المقاومة الفلسطينية حماس فى قطاع غزة على ذلك.





وأعدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح شاب فلسطيني من ذوى الاحتياجات الخاصة بأكثر من 7 طلقات في جسده في البلدة القديمة بمدينة القدس.





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وأطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على الشاب الفلسطيني حتى الموت، وزعمت أنه كان يحمل شيئًا يشبه المسدس، واتضح أن الفلسطيني المذكور لم يكن يحمل شيئا، وأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفى سياق متصل قال الناطق باسم حركة حماس "حازم قاسم" ان ما فعله جيش الاحتلال من إعدام مواطن فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقدس المحتلة يؤكد إجرام قادة الاحتلال.





وأفاد قاسم أن هذه الجرائم ستكون وقودًا لثورة الشعب الفلسطيني المقاتل الذي لن يتوقف إلا برحيل الاحتلال عن كامل أرضنا الفلسطينية".





وتابع قاسم أن "السلوك الإرهابي للاحتلال يؤكد حجم الجريمة التي ترتكبها بعض الأطراف التي تسعى للتطبيع مع الاحتلال".





وأطلق جنود الجيش الإسرائيلي، الرصاص الحي على سائق فلسطيني، بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس، بمستوطنة "حلميش" بالضفة الغربية.

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، عن مقتل السائق الفلسطيني، الذي أطلق النار عليه من قبل جنود الجيش الاحتلال، ب مستوطنة "حلميش".

وزعم الناطق باسم الجيش، أن السائق المذكور حاول دهس مجموعة من الجنود الإسرائيليين.