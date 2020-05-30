رئيس مدينة 6 أكتوبر: رصد وإزالة ٥ مخالفات تغيير نشاط لوحدات سكنية

صرح المهندس شريف الشربيني ، رئيس جهاز تنمية ٦ أكتوبر ، بأنه تم رصد وإزالة ٥ مخالفات بوحدات سكنية بالمدينة، حيث استغل مالكو الوحدات إجازة عيد الفطر وتداعيات فيروس كورونا المستجد لتحويل هذه الوحدات من النشاط السكنى إلى التجارى بغرض فتح محال تجارية.





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وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه أثناء المرور الدوري لحملات إزالة المخالفات والتعديات، تم رصد وحدات مخالفة عقب قيام أصحابها بهدم الحوائط الخاصة بها وتركيب أبواب بغرض تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى، بالمناطق التالية: وحدة ٦ عمارة ١٠٦ بمنطقة أبو الوفا جنوب الأحياء، الوحدتين رقمى ٣ و ٤ مجاورة ٤ الحي١٢ عمارة رقم ٤/ز، الوحدة رقم ٤ عمارة ١ مجاورة ٤ حي ١٢، وحدة رقم ١ بالعمارة ٣٠ مجاورة ١ حي ١٢، وعلى الفور تم إزالة المخالفات بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز، وذلك لمخالفة النشاط المخصص له الوحدات.



وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء



