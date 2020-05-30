الإفراج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه بجمارك السويس خلال أبريل

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة هشام السويفى خلال شهر أبريل 2020 عن 172 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصى والتجارى، وعن 57 سیارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقیمة إجمالية 80 مليونا و463 ألف جنيه.
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 11 مليونا و 196 ألف جنيه فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 5 ملايين و 355 ألف جنيه والضرائب بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 16 مليونا و 550 ألف جنيه.
وخلال شهر أبريل 2020 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 31 سيارة نقل وميكروباص للاستخدام التجارى بقيمة 10 ملايين و 196 ألف جنيه.
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 2 مليون و 692 ألف بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عنها مليون و890 ألف جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 4 ملايين و 582 ألف جنيه.
وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر أبريل 2020 عن 250 سيارة ركوب ملاكى وميكروباص ونقل بقيمة إجمالية بلغت 48 مليونا و 957 ألف جنيه ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 21 مليونا و 133 ألف جنيه.
من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر إبريل 26 سيارة، كما تم إعادة تصدير سيارة واحدة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.