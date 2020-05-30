الإفراج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه بجمارك السويس خلال أبريل

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 11 مليونا و 196 ألف جنيه فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 5 ملايين و 355 ألف جنيه والضرائب بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 16 مليونا و 550 ألف جنيه.





وخلال شهر أبريل 2020 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 31 سيارة نقل وميكروباص للاستخدام التجارى بقيمة 10 ملايين و 196 ألف جنيه.





وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 2 مليون و 692 ألف بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عنها مليون و890 ألف جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 4 ملايين و 582 ألف جنيه.

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر أبريل 2020 عن 250 سيارة ركوب ملاكى وميكروباص ونقل بقيمة إجمالية بلغت 48 مليونا و 957 ألف جنيه ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 21 مليونا و 133 ألف جنيه.

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر إبريل 26 سيارة، كما تم إعادة تصدير سيارة واحدة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.