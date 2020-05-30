لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات.. حملات مكثفة على مواقف السيارات بالبحيرة

شهدت جميع مواقف السيارات بمراكز ومدن"المحمودية،الرحمانية،دمنهور،مركزبدر،رشيد " حملات مكثفة من الأجهزة التنفيذية المختصة بالوحدات المحلية قادها رؤساء المدن ونوابهم وذلك لمتابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء الخاص بارتداء الكمامات للسائقين والركاب لوقايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ حفاظًا وذلك فى إطار إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار الفيروس ومواجهته.





وشدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على جميع الوحدات المحلية والمديريات وكافة الجهات المعنية بتكثيف الجهود ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .









ووجه المحافظ بمتابعة التزام جميع العاملين والمترددين على المحلات والأسواق والمنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة أو البنوك وسائقى وركاب وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بإرتداء الكمامات الواقية مع تطبيق الغرامة المقررة على المخالفين





وحذر المحافظ جميع العاملين والمترددين على المحلات والأسواق والمنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة أو البنوك وسائقى وركاب وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بتوقيع غرامة تقدر بمبلغ 4الاف جنيه لمن يخالف قرار رئيس الوزراء ولم يرتدى الكمامات الواقية .





وياتى ذلك فى اطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .



