شاهد.. تهاون بعض المواطنين في الالتزام بارتداء الكمامة بالبحيرة

شهدت شوارع وقرى مراكز ومدن محافظة البحيرة صباح اليوم، السبت، التزام الأقلية من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية والفروشات بارتداء الكمامات بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء، الخاص باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ ، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك وسط عدم قيام أى حملات لمتابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء.









وأعلنت محافظة البحيرة، أمس الجمعة، عن تنظيم عدة حملات مكثفة من الأجهزة التنفيذية المختصة للمرور على المنشآت الحكومية والخاصة والبنوك وبجميع وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة لبيان مدى الالتزام بارتداء الكمامات من عدمه، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية على الصيدليات للتأكد من المستلزمات الطبية والكمامات بالمواصفات والأسعار الرسمية المقررة.









من جانبه، شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة ، على جميع الوحدات المحلية والمديريات وجميع الجهات المعنية بتكثيف الجهود ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.









وقال إنه اعتبارًا من اليوم، السبت، سيتم إلزام جميع العاملين والمترددين على المحلات والأسواق والمنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة أو البنوك وسائقى وركاب وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية مع تطبيق الغرامة المقررة بواقع ٤ آلاف جنيه للمخالف تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء.

















ولفت إلى استمرار غلق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى ينطبق عليها قرار الغلق وبدءً حظر التحرك والتجول اعتبارًا من الساعة ٨ مساءً حتى ٦ صباحًا وغلق جميع المحلات الحرفية والتجارية التى ينطبق عليها القرار من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا مع السماح لبعض التحركات الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة، واقتصار عمل المطاعم على تقديم خدمة التوصيل "والتيك أواى"، بالإضافة إلى استمرار غلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية وتعليق جميع الفعاليات منعًا لتجمعات المواطنين.









ووجه محافظ البحيرة بتكثيف الحملات والتفتيش على الصيدليات وأماكن المستلزمات الطبية للتأكد من توفر الكمامات وجميع المستلزمات بالمواصفات والأسعار المقررة للقضاء على جشع البعض، مشيرًا إلى التنسيق مع جميع الجهات الوطنية والمشاركة المجتمعية لتوفير الكمامات بأسعار مخفضة ومجانية.









وطالب بمتابعة جميع المصانع والمشروعات الجاري تنفيذها للتأكد من تطبيق جميع الشروط والمعايير المقررة الخاصة بالأمن والسلامة المهنية والتباعد وارتداء الكمامات.



