صحة البرلمان: توقعات باستئناف رحلات الطيران نهاية يونيو

قال النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إنه لابد من عودة حركة الطيران مرة أخرى فى مصر؛ خاصة وأن وقف حركة الطيران أثرت بشكل سلبي على اقتصاد الدولة.





وأشار الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه فى حالة عودة حركة الطيران فى مصر ستكون هناك عدد من الاشتراطات التى ستعلن عنها الحكومة لضمان سلامة المسافرين ومنها إجراء كشف على الركاب وارتداء الكمامة واستخدام المطهرات ، على ان يكون هناك تباعد فى المسافات بين الركاب داخل الطيارة.









وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه يتوقع ان يتم استئناف رحلات مصر للطيران نهاية شهر يونيو المقبل ، بالتزامن مع إجراءات التعايش مع فيروس كورونا





وكان قد أكد الطيار رشدي زكريا رئيس شركة مصر للطيران، أن قرار استئناف رحلات الطيران هو قرار حكومة وليس قرار شركة، مؤكدا أن الشركة على أتم استعداد وجاهزية لاستئناف الرحلات في أي وقت.





وأوضح رشد زكريا، في تصريحات صحفية له أمس، الجمعة، أن كافة الرحلات التي تسيرها الشركة ويتم الإعلان عنها هي مجرد رحلات استئناء وليس هناك رحلات منتظم خلال هذه الفترة، حتى تصدر الحكومة قرار استئناف الحركة إلى المطارات المصرية وقال رئيس شركة مصر للطيران، إن الاتحاد الدولي للنقل الجوي اياتا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، سوف يصدر خلال أيام الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها على متنها الرحلات الجوية، للتعامل بها أثناء عودة الرحلات في ظل وجود جائحة فيروس كورونا.





وأكد، أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على متن الرحلات الجوية التي تسيرها الشركة الوطنية، لمختلف بلدان العالم لنقل الركاب بأمان، مؤكدا أن الشركة على أتم استعداد وجاهزية للتشغيل في أي وقت تسمح فيه الحكومة المصرية.





تجدر الإشارة أن هناك وسائل إعلامية تداولت أخبارا تزعم فيها استئناف مصر للطيران رحلاتها الجوية، منتصف الشهر القادم، بتسيير رحلة إلى فرانكفورت إلى ألمانيا، وهو ما نفاه رئيس الشركة الوطنية رشدي زكريا، مؤكدا أن جميع الرحلات التي تسيرها الشركة هي مجرد رحلات استثناء ولا يوجد رحلات منتظمة، وأن استئناف الرحلات الجوية للشركة سوف تقرره الحكومة المصرية، بفتح المطارات أمام حركة الطيران، بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا المستجد.