AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لتجنب الغرامة.. مواطنو كفر الشيخ يلتزمون بارتداء الكمامات لمجابهة كورونا ..فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 03:27 م
ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامة
Advertisements
محمود زيدان
حرص مواطنو كفر الشيخ اليوم، السبت، على الالتزام بالتعليمات الحكومية، بارتداء الكمامات الواقية أثناء السير في الشوارع، أو الذهاب إلى المصالح الحكومية، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وألزم قائدو السيارات في مواقف الأجرة، الركاب على الالتزام بارتداء الكمامات الطبية الواقية، خشية توقيع غرامات مالية عليهم، وحرصًا على سلامة الآخرين، وعدم انتشار عدوى كورونا بين المواطنين.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أصدر قرارًا برقم 449 لسنة 2020م، بإلزام جميع العاملين والمترددين علي المنشآت الحكومية و الخاصة، أو البنوك، أو الأسواق، أو المحلات، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن هذا يأتي في إطار حرص الحكومة علي تجنب إصابة المواطنين بفيروس كورونا المستجد، وسعيًا لتحجيم انتشاره وتقليل تداعياته السلبية، مشيرًا إلى معاقبة كل من يخالف القرار بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه.

اقرأ أيضًا :
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنأ المصريين بعيد الفطر.. مدبولى: توفير كمامات مستدامة للمواطنين بأسعار مقبولة وجودة عالية

الغرامة تنتظر المخالفين.. الكمامة شرط إجباري لدخول المنشآت الحكومية والخاصة بـ كفر الشيخ

4 آلاف جنيه غرامة.. تحذير من محافظ الجيزة لمخالفي قرار ارتداء الكمامة

الكمامة شرط إجباري لدخول المنشآت الحكومية والجامعية في كفر الشيخ وعقوبة للمخالفين

نقيب أطباء كفر الشيخ يناشد المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات بدءا من الغد

لمواجهة كورونا.. تعليم كفر الشيخ: إلزام العاملين والمترددين بارتداء الكمامات

ترشيحاتنا

وفاة لاعب منتخب بوليفيا بسبب فيروس كورونا

سيقتل نصف العالم.. فيروس جديد أشد فتكًا من كورونا.. التفاصيل

بين التأجيل والإلغاء.. 3 سيناريوهات تنتظر امتحانات الثانوية العامة

شطة: سحب لقب السوبر الإفريقي من الزمالك بعد أزمة الترجي والوداد أمر غير وارد

4 آلاف جنيه غرامة للمخالفين من اليوم.. الحكومة تحدد 6 أماكن ارتداء الكمامة

وفاة 4 أطفال وجدتهم.. الداخلية تكشف تفاصيل حريق شقة الدقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتغذية والعلاج.. كيفية التعايش السلمي مع مرض السكري

محافظ القاهرة يوزع الكمامات على المواطنين.. صور

الفنانون يرتدون الكمامات فى جنازة حسن حسنى.. شاهد