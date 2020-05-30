لتجنب الغرامة.. مواطنو كفر الشيخ يلتزمون بارتداء الكمامات لمجابهة كورونا ..فيديو

حرص مواطنو كفر الشيخ اليوم، السبت، على الالتزام بالتعليمات الحكومية، بارتداء الكمامات الواقية أثناء السير في الشوارع، أو الذهاب إلى المصالح الحكومية، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد





وألزم قائدو السيارات في مواقف الأجرة، الركاب على الالتزام بارتداء الكمامات الطبية الواقية، خشية توقيع غرامات مالية عليهم، وحرصًا على سلامة الآخرين، وعدم انتشار عدوى كورونا بين المواطنين.





كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أصدر قرارًا برقم 449 لسنة 2020م، بإلزام جميع العاملين والمترددين علي المنشآت الحكومية و الخاصة، أو البنوك، أو الأسواق، أو المحلات، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية.





وقال محافظ كفر الشيخ، إن هذا يأتي في إطار حرص الحكومة علي تجنب إصابة المواطنين بفيروس كورونا المستجد، وسعيًا لتحجيم انتشاره وتقليل تداعياته السلبية، مشيرًا إلى معاقبة كل من يخالف القرار بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه.





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