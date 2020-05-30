AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بريطانيا تسجل أقل إحصاءات لـ ضحايا كورونا منذ تفشي الوباء

السبت 30/مايو/2020 - 03:43 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
Advertisements
على صالح
أعلنت بريطانيا اليوم "السبت" عن تسجيل 183 حالة وفاة جديدة بـ فيروس كورونا كوفيد 19، ما يرفع العدد الرسمي لضحايا الفيروس القاتل إلى 38344.

ولم يؤكد مسؤولو وزارة الصحة البريطانية العدد النهائي، والذي سيكون أعلى بكثير لأنه يأخذ في الاعتبار الوفيات في جميع الأماكن.


وسجل موظفو مركز الصحة وجودة الحياة في إنجلترا اليوم 146 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا في المستشفيات، في حين سجلت اسكتلندا 22 وويلز 14 وأيرلندا الشمالية في جميع الأماكن، بما في ذلك دور الرعاية.

والقفزة في عدد المتوفين بكورونا اليوم هي الأدنى منذ 21 مارس إذ سجلت 56 حالة، قبل 3 أيام فقط من إغلاق البلاد. وبالمقارنة، تم الإعلان عن 282 حالة وفاة يوم السبت الماضي.

وعلى الرغم من استمرار هبوط المنحنى، يدعى ثلاثة من علماء فيروس كورونا في المملكة المتحدة أن الحكومة سترفع القيود مبكرًا جدًا وأن 80 شخصًا قد يموتون كل يوم حتى يتم الإعلان عن تطوير اللقاح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا يضرب البرلمان البريطاني

ارتفاع مفاجئ لحصيلة قتلى كورونا في عموم بريطانيا

انجلترا تسجل انخفاضا حادا في حصيلة وفيات كورونا خلال 24 ساعة

شاهد.. مقطع مؤثر لـ بريطاني من متلازمة داون ينتصر على كورونا

بريطانيا تسجل 639 وفاة جديدة بـ كورونا.. وصحيفة تكشف العدد الحقيقي للضحايا

بريطانيا تستعد لعودة المدارس مطلع يونيو.. وجونسون يعلن خطة إنهاء عزل كورونا اليوم

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة يتفقد موقع نفق العروبة بعد ردمه ..صور

بالمستندات.. تعرف على شروط الوظائف الخالية بالمحافظات

علي جمعة يكشف عن عمل لا يراه الناس ومأمور به في آيات القرآن الكريم

الرسالة وصلت.. تركي آل الشيخ: شعب مصر أهل طيبة وكرم وأخلاق

بين التأجيل والإلغاء.. 3 سيناريوهات تنتظر امتحانات الثانوية العامة

انهيار سعد الصغير من البكاء فى جنازة حسن حسني.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتغذية والعلاج.. كيفية التعايش السلمي مع مرض السكري

محافظ القاهرة يوزع الكمامات على المواطنين.. صور

الفنانون يرتدون الكمامات فى جنازة حسن حسنى.. شاهد