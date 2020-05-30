بريطانيا تسجل أقل إحصاءات لـ ضحايا كورونا منذ تفشي الوباء





ولم يؤكد مسؤولو وزارة الصحة البريطانية العدد النهائي، والذي سيكون أعلى بكثير لأنه يأخذ في الاعتبار الوفيات في جميع الأماكن.









وسجل موظفو مركز الصحة وجودة الحياة في إنجلترا اليوم 146 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا في المستشفيات، في حين سجلت اسكتلندا 22 وويلز 14 وأيرلندا الشمالية في جميع الأماكن، بما في ذلك دور الرعاية.





والقفزة في عدد المتوفين بكورونا اليوم هي الأدنى منذ 21 مارس إذ سجلت 56 حالة، قبل 3 أيام فقط من إغلاق البلاد. وبالمقارنة، تم الإعلان عن 282 حالة وفاة يوم السبت الماضي.





وعلى الرغم من استمرار هبوط المنحنى، يدعى ثلاثة من علماء فيروس كورونا في المملكة المتحدة أن الحكومة سترفع القيود مبكرًا جدًا وأن 80 شخصًا قد يموتون كل يوم حتى يتم الإعلان عن تطوير اللقاح.