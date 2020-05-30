كورونا يتضاءل في تايلاند .. حالة إصابة وحيدة ولا توجد وفيات

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وقالت بانبرابا يونجتراكول، المتحدثة باسم المركز الحكومي لإدارة حالات كوفيد 19، إن المريض الجديد وصل إلى تايلاند عبر حدود برية مع ماليزيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وكان قد خضع للحجر الصحي.





وأضافت بانبرابا أن الإصابات المحلية تباطأت بشكل ملحوظ ، وخلال الأسبوعين الماضيين ، كان 43 من 52 حالة جديدة من التايلانديين الذين وصلوا من الخارج.



