كورونا يتضاءل في تايلاند .. حالة إصابة وحيدة ولا توجد وفيات

أعلنتتايلاند عن تسجيل حالة إصابة جديدة وحيدة بـ فيروس كورونا كوفيد 19 اليوم السبت، ولم تسجل أي حالة وفيات جديدة، ما رفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3077 حيث يبدو أن انتقال الفيروس المستجد يتضاءل في الدولة الآسيوية.
وقالت بانبرابا يونجتراكول، المتحدثة باسم المركز الحكومي لإدارة حالات كوفيد 19، إن المريض الجديد وصل إلى تايلاند عبر حدود برية مع ماليزيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وكان قد خضع للحجر الصحي.
وأضافت بانبرابا أن الإصابات المحلية تباطأت بشكل ملحوظ ، وخلال الأسبوعين الماضيين ، كان 43 من 52 حالة جديدة من التايلانديين الذين وصلوا من الخارج.
وتجاوز عدد وفيات كورونا حول العالم حاجز 364000 ؛ وتم الكشف عن أكثر من 5.92 مليون حالة ، وتم شفاء 2.49 مليون منها تقريبًا، وفقًا لـ جامعة جونز هوبكنز في ماريلاند، التي تتعقب وتجمع البيانات من السلطات الوطنية والمحلية ووسائل الإعلام ومصادر أخرى.
وتعتبر الولايات المتحدة أكبر دولة من حيث عدد من حالات الاصابة في العالم، حيث سجلت حتى اليوم 1747087 ، بما في ذلك 102836 حالة وفاة و 406446 حالة تعافي.