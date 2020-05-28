تطهير وقياس حرارة.. روبوتات لحماية المواطنين من كورونا في تايلاند | شاهد

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها مجموعة روبوتات تحمل عدة مهام، وذلك في العاصمة التايلاندية بانكوك في خطوة اتخذت قبل عملية إعادة فتح أبواب المجمعات الكبرى، للحفاظ على صحة الزبائن وحمايتهم من فيروس كورونا.
ومن ضمن مهام هذه الروبوتات، قياس درجات حرارة الزبائن فور دخولهم المجمع، وإجراء عمليات تنظيف صارمة بالاعتماد على تقنية تطهير تلقائي باستخدام الأشعة فوق البنفسجية.
كما ستقدم هذه الروبوتات نصائح صحية للزبائن، وحتى مظهر اليدين
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أعلنت تايلاند، اليوم الخميس، تأكيد إصابة 11 حالة جديدة بـفيروس كورونا دون تسجيل أي وفاة بالمرض.
وذكرت السلطات الصحية في تايلاند أن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 3065، بعد تسجيل الحالات الجديدة، بينما ظل عدد الوفيات ثابتا عند 57 حالة.
وقال المتحدث باسم قوة العمل الحكومية المعنية بمكافحة الفيروس تاويسين ويسانويوتين إن الحالات الجديدة هي لتايلانديين في الحجر الصحي عادوا في الآونة الأخيرة من الخارج، هم أربعة جاءوا من الكويت وستة من قطر وواحد جاء من الهند.