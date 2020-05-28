تطهير وقياس حرارة.. روبوتات لحماية المواطنين من كورونا في تايلاند | شاهد

كما ستقدم هذه الروبوتات نصائح صحية للزبائن، وحتى مظهر اليدين

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أعلنت تايلاند ، اليوم الخميس، تأكيد إصابة 11 حالة جديدة بـ فيروس كورونا دون تسجيل أي وفاة بالمرض.





وذكرت السلطات الصحية في تايلاند أن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 3065، بعد تسجيل الحالات الجديدة، بينما ظل عدد الوفيات ثابتا عند 57 حالة.





وقال المتحدث باسم قوة العمل الحكومية المعنية بمكافحة الفيروس تاويسين ويسانويوتين إن الحالات الجديدة هي لتايلانديين في الحجر الصحي عادوا في الآونة الأخيرة من الخارج، هم أربعة جاءوا من الكويت وستة من قطر وواحد جاء من الهند.







