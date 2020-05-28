تفحم 5 مصابين بـ فيروس كورونا في حريق بمستشفى بنجلاديش

لقي 5 مصابين بفيروس كورونا حتفهم في حريق اندلع في أحد مستشفيات دكا، عاصمة بنجلاديش.





وقال رئيس إدارة الإطفاء في دكا ساجد حسين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، إن الحريق اندلع بوحدة حديثة الإنشاء مخصصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا في مستشفى "يونايتد هوسبيتال" بالعاصمة، ما أسفر عن مصرع المرضى الـ5 الموجودين داخل الوحدة.





وأضاف: "أخرجنا جثثا متفحمة لأربعة رجال، وجثة تعود لامرأة من تحت الأنقاض"، موضحا أن الضحايا كانوا قيد الحجر الصحي بالمستشفى بعدما ظهرت عليهم أعراض الإصابة فيروس كورونا، وأكد أن المرضى في المبنى الرئيسي للمستشفى لم يصابوا بأذى.



