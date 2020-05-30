عاش يتيما.. حكاية متاعب الحزين الضاحك حسن حسني

وفي المدرسة الابتدائية وتحديدا في مدرسة حماد عشق المدير الذي عبر عنه على مسرح المدرسة، ويذكر أنه قدم دور "أنطونيو" في إحدى الحفلات المدرسية وحصل من خلاله على كأس التفوق بمدرسة الإعدادية، كما حصل على العديد من ميداليات التقدير من وزارة التربية والتعليم، فيما حصل على شهادة التوجيهية.



