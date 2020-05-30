AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عاش يتيما.. حكاية متاعب الحزين الضاحك حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 06:40 م
حسن حسني
حسن حسني
Advertisements
سعيد فراج
بعد سنوات طويلة من الضحك المتواصل لجمهوره ومحبيه، أبكى الفنان الكبير حسن حسني، الجمهور اليوم، في المشهد الأخير له في الحياة الدنيا، بعد أن رحل عن عالمنا بجسده، وبقي أسمه خالدًا بأعماله التي لا تنسى، فتوفي «حسن حسني»  فجر اليوم السبت 30 مايو، عن عمر يناهز الـ89 عامًا.

ولد حسن حسني، في حي القلعة، يوم 15 أكتوبر سنة 1931، لأب يعمل مقاولًا، وخلال عمرهُ الطويل الذي لم يكن خاليا من متاعب ومواقف صعبة ومفاجآت غيرت مجرى حياته، ففي سن السادسة فقد والدته التي وافتها المنية في سن مبكرة، وهو الحدث الذي أسبغ عليه هالة من الحزن الدفين.

وفي المدرسة الابتدائية وتحديدا في مدرسة حماد عشق المدير الذي عبر عنه على مسرح المدرسة، ويذكر أنه قدم دور "أنطونيو" في إحدى الحفلات المدرسية وحصل من خلاله على كأس التفوق بمدرسة الإعدادية، كما حصل على العديد من ميداليات التقدير من وزارة التربية والتعليم، فيما حصل على شهادة التوجيهية.

في تلك الأثناء شارك الفنان "أبو أيمن" في إحدى لجان التقييم الخاصة بمسابقات سرحة البل، بعد أن لفت الانظار إلى مستوى أدائه، وقتها تأكد حسن أنه لن يعمل في شيء آخر غير ذلك.

وبالفعل جاءت بداية الستينات ليجد نفسه محترفا يتقاضى أجرا عن عمل يحبه ، وأصبح عضوا في فرقة المسرح العسكري، وقتها لم ينتبه إلى أنه سوف يكون ممثلا لشريحة معينة من الناس هم فقط من الجنود والضباط وأحيانا عائلاتهم.

وكان يقدم عروضه على مسرح المتحدين للضباط وأسرهم في شهر رمضان، وكان ما آلمه في تلك الفترة عدم وصوله إلى الجماهير على نطاق واسع، مما سبب له أزمة شاركه فيها الفنان المبدع الراحل حسن عابدين، حتى صدر قرار بحل المسرح العسكري عقب الهزيمة ، وقتها شعر الإثنان بالانفراجة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى رحيل حسن مصطفى.. قصة طلب ميمي جمال الطلاق منه

«لا وقت للحب».. مسيرة حسن حسني مانح شهادة التفوق وصاحب ختم النجومية

دون عزاء.. تشييع جثمان الراحل حسن حسني إلى مدافن الأسرة بالفيوم ظهرًا

والد أم كلثوم.. أشهر أدوار حسن حسني بالدراما التلفزيونية

وضع بصمات متفردة على شخصياته الفنية.. وزيرة الثقافة: حسن حسني صنع نجومية من نوع خاص

ترشيحاتنا

العنف يتصاعد.. اغتيال ضابط أمريكي وإصابة آخر في كاليفورنيا بعد مقتل رجل أسود

لا كمامة ولا مسافات.. زحام كبير بمحطة سكة حديد ملوى..شاهد

أخبار الرياضة.. حقيقة سحب لقب السوبر الأفريقي من الزمالك..ورسالة تركي آل الشيخ لشعب مصر

وفاة طبيب بالمعاش بفيروس كورونا في بني سويف

لجنة مواجهة كورونا: أعداد المصابين سترتفع في الفترة المقبلة.. فيديو

دراسة: 50% من مصابي كورونا لا يظهر عليهم أعراض وينشرون الفيروس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر: فرشاة الشعر وبقايا الأظافر منبع للبكتيريا والفيروسات

الحماية المدنية تنقذ منطقة الحرفيين من كارثة بعد احتراق مخزن هياكل سيارات

الموضة في زمن الكورونا.. أغرب أشكال الكمامات حول العالم.. صور