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محافظات

سحب الرخص وإيقاف شهرًا.. محافظة القاهرة تحذر السائقين المخالفين لقرار الكمامة

السبت 30/مايو/2020 - 06:34 م
محافظة القاهرة تحذر
محافظة القاهرة تحذر السائقين المخالفين لقرار الكمامة
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عبد العزيز جمال
وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة التي لم يلتزم سائقوها بإرتداء الكمامات الواقية أو في حال سماحهم للمواطنين بالركوب دون إرتداء الكمامات .

كما وجه بإيقاف خطوط السير لمدة شهر وتوقيع الغرامة المالية المقررة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا .

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وطالب المحافظ  بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لرصد السيارات المخالفة للقرار واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

وشدد على مسئولى المواقف بالتأكد من إجراءات النظافة والتهوية داخل السيارات وتوافر المسافات الملائمة بين المواطنين المنتظرين دورهم فى الركوب  .

وناشد محافظ القاهرة سائقى السيارات الأجرة بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتدائها، مؤكدًا على ضرورة قيامهم بتعقيم السيارات قبل تحركها من الموقف وبعد نزول الركاب حرصًا على الصحة العامة ولعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية .

ودعا عبدالعال المواطنين للإبلاغ عن أي سيارة سرفيس أو أجرة لم يلتزم قائدها أو مستقليها بارتداء الكمامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله .
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