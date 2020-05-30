وداعا عم بخ.. حسن حسنى صانع تاريخ النجوم ووش الخير على شباب الفنانين

لم يتصدر الفنان الكبير الراحل حسن حسني، أفيش عمل فني طوال تاريخه الفني، لكنه كان علامة فارقة في كل عمل فني، فكان الجوكر الذي يكسب الافيه في كل المشاهد التي شاركها، بل كان يصنع الكوميديا بدون إفيه في بعض الأوقات، من خلال نظراته، أو تعبيرات وجهه، أو حتى طلته على الشاشة، التي تخطف المشاهد، وتهيئه للضحك.

لم يتصدر الفنان الكبير الراحل حسن حسني، أفيش عمل فني طوال تاريخه الفني، لكنه كان علامة فارقة في كل عمل فني، فكان الجوكر الذي يكسب الافيه في كل المشاهد التي شاركها، بل كان يصنع الكوميديا بدون إفيه في بعض الأوقات، من خلال نظراته، أو تعبيرات وجهه، أو حتى طلته على الشاشة، التي تخطف المشاهد، وتهيئه للضحك.

لم يكن محمد سعد هو النجم الأول الذي صنع تاريخه من باب «حسن حسني»، فقبله كان الفنان الراحل علاء ولي الدين، الذي قدم أولى بطولاته بفيلم «عبود على الحدود» وحقق نجاحا غير مسبوق من خلاله، وكان الفيلم بداية انطلاقة النجوم: (كريم عبد العزيز وأحمد حلمي وغادة عادل) أيضًا.

لم يكن محمد سعد هو النجم الأول الذي صنع تاريخه من باب «حسن حسني»، فقبله كان الفنان الراحل علاء ولي الدين، الذي قدم أولى بطولاته بفيلم «عبود على الحدود» وحقق نجاحا غير مسبوق من خلاله، وكان الفيلم بداية انطلاقة النجوم: (كريم عبد العزيز وأحمد حلمي وغادة عادل) أيضًا.

وفي باقي الأفلام، حرص محمد سعد، على الاستعانة بخبرات حسن حسني، الذي يستطيع فك طلاسم أي شخصية، ويحول الكلام المكتوب إلى شخصية لها كاريزما تجذب المشاهد، فيستطيع الفنان أن يدخل إلى قلب المشاهد من أي باب.

وفي باقي الأفلام، حرص محمد سعد، على الاستعانة بخبرات حسن حسني، الذي يستطيع فك طلاسم أي شخصية، ويحول الكلام المكتوب إلى شخصية لها كاريزما تجذب المشاهد، فيستطيع الفنان أن يدخل إلى قلب المشاهد من أي باب.

ولد حسن حسني، في حي القلعة، يوم 15 أكتوبر سنة 1931، لأب يعمل مقاولًا، وخلال عمرهُ الطويل الذي لم يكن خاليا من متاعب ومواقف صعبة ومفاجآت غيرت مجرى حياته، ففي سن السادسة فقد والدته التي وافتها المنية في سن مبكرة، وهو الحدث الذي أسبغ عليه هالة من الحزن الدفين.





وفي المدرسة الابتدائية وتحديدا في مدرسة حماد عشق المدير الذي عبر عنه على مسرح المدرسة، ويذكر أنه قدم دور "أنطونيو" في إحدى الحفلات المدرسية وحصل من خلاله على كأس التفوق بمدرسة الإعدادية، كما حصل على العديد من ميداليات التقدير من وزارة التربية والتعليم، فيما حصل على شهادة التوجيهية.





وفي تلك الأثناء شارك الفنان "أبو أيمن" في إحدى لجان التقييم الخاصة بمسابقات سرحة البل، بعد أن لفت الانظار إلى مستوى أدائه، وقتها تأكد حسن أنه لن يعمل في شيء آخر غير ذلك.





وبالفعل جاءت بداية الستينيات ليجد نفسه محترفا يتقاضى أجرا عن عمل يحبه ، وأصبح عضوا في فرقة المسرح العسكري التي كانت تابعة للجيش، وقتها لم ينتبه إلى أنه سوف يكون ممثلا لشريحة معينة من الناس هم فقط من الجنود والضباط وأحيانا عائلاتهم.



