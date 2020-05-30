أحمد موسى: ركوب المترو والقطارات غير مسموح بدون ارتداء كمامة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كميات الكمامات المتواجدة في الأسواق غير كافية ولابد من توفير الكمامات بالملايين .
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه لن يسمح لأي مواطن بركوب المترو أو القطارات إلا بعد ارتداء الكمامات.
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" هناك نسبة التزام عالية من المواطنين بارتداء الكمامات وهناك نسبة التزام تصل إلى 60 % ".
ولفت الإعلامي أحمد موسى:" الكمامة تحمي المواطن من فيروس كورونا ويجب على المواطن ان يرتدي الكمامات في مترو الانفاق والقطارات".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الداخلية تتابع قرارات مجلس الوزراء بضرورة ارتداء الكمامات داخل المواصلات العامة والخاصة ".