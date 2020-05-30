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أحمد موسى: ركوب المترو والقطارات غير مسموح بدون ارتداء كمامة.. فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 07:21 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى،  إن كميات الكمامات المتواجدة في الأسواق غير كافية ولابد من توفير الكمامات بالملايين .
 
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه  لن يسمح لأي مواطن بركوب المترو أو القطارات إلا بعد ارتداء الكمامات.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  هناك نسبة التزام عالية من المواطنين بارتداء الكمامات وهناك نسبة التزام تصل إلى 60 % ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" الكمامة تحمي المواطن من فيروس كورونا ويجب على المواطن ان يرتدي الكمامات في مترو الانفاق والقطارات".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الداخلية تتابع  قرارات مجلس الوزراء بضرورة ارتداء الكمامات داخل  المواصلات العامة والخاصة ".
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