النائب هشام مجدي ينفي ثبوت إصابته بـ كورونا.. ويؤكد: أنتظر نتائج الفحوصات

وتابعت النائبها خلال منشورها:" اتقدم بالشكر الشخصى الي كل من تفضل بالسؤال عنى او ارسل رساله و من قام بالدعاء لى".





ووجهت النائبة الشكر الى د. على عبد العال رئيس مجلس النواب و و السيد الشريف و سليمان وهدان وكيلى المجلس و السيد الامين العام للمجلس و النواب على سؤالهم، متابعة:" اذ اتقدم بالشكر و الامتنان الى القطاع الطبى بمجلس النواب برئاسه د. هدى كريم و الذين كان لهم الفضل الاول فى الاسراع بتقديم العلاج لى.





و قالت " اتقدم بكل التقدير و العرفان الى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمى لكريم رعايته و اهتمامه الشخصى لى اثناء مرضى و اقامتى بمستشفى القصر العينى الفرنساوى و .د. هاله صلاح عميد كليه طب القصر العينى لكريم رعايتها الشخصيه لى و لابنائى اثناء مرضنا.





و اضافت " كل الشكر و التقدير الى جهاز الامن القومى جميل صنيعكم معى طوق عنقى"، موجهة الشكر الى المستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلس النواب الذى كان دائم الاطمئنان على و د. عاصم الجزار وزير الاسكان لتفضله بالسؤال و اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربى و د. هاله السعيد وزيره التخطيط".





كما اتقدم بالشكر ايضا الى كل الساده الوزراء و محافظ القاهره ورئيس جامعه القاهره وامين عام المستشفيات الجامعيه و النواب و النائبه بسنت فهمى و النائبه جليله عثمان لسؤالهم الدائم و النائبه ناديه هنرى و التى تعانى من ظروف مرضيه و هى خارج البلاد شفاها الله و مع ذلك ظلت ترسل لى رسائل محبه و دعم للخروج من المحنه.





ووجهت الشكر ايضا للنائب اللواء اسامه ابو المجدو اعضاء هيئة الرقابه الاداريه على تفضلهم بالسؤال الدائم واللواء سعيد النجار الاتصال السياسى بوزاره الداخليه و الاصدقاء من جهاز الامن الوطنى على سؤالهم.





و بعد ان وجهت الشكر للإعلاميين قالت " اما زميلاتى فى الدراسه بمدرسه القلب المقدس بمصر الجديده، قلقكم و رقى تعبيراتكم و اهتمامكم حال مرضى ما هو الا نتاج التربيه الراقيه فى تلك المدرسه العريقه ، التى تعلمنا بها القيم و االمبادئ من تحمل المسئوليه و انكار الذات و العطاء و الصدق و الحب.