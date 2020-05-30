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برلمان

النائب هشام مجدي ينفي ثبوت إصابته بـ كورونا.. ويؤكد: أنتظر نتائج الفحوصات

السبت 30/مايو/2020 - 08:43 م
هشام مجدي عضو مجلس
هشام مجدي عضو مجلس النواب
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فريده محمد
نفي النائب هشام مجدي عضو مجلس النواب عن محافظة بني سويف ثبوث إصابته بـ فيروس كورونا المستجد حتى الآن.

وقال د. هشام مجدي في تصريحات خاصة لـ "موقع صدى البلد" الإخباري، انه يجري الفحوصات الطبية نتيجة ظهور بعض الاعراض الخاصة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية.

وأكد الدكتور هشام مجدي عضو مجلس النواب، ان نتائج الفحوصات لم تظهر بعد و انه ينتظرها الان للاطمئنان على صحته.

وكان ذلك بعد أن كشف المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب حقيقية إصابة النائب هشام مجدي بفيروس كورونا المستجد.

وقال فوزي في تصريحات للمحررين البرلمانيين ان النائب هشام مجدي تم اخذ منه مسحة لأنه يعاني من بعض الأعراض التنفسية ولكن نتيجة المسحة لم تظهر بعد.

وجدير بالذكر أن هناك مصادر برلمانية كشفت عن إصابة النائبة نشوي الديب نائبة إمبابة بمحافظة الجيزة بـ فيروس كورونا المستجد، وتم حجزها بأحد مستشفيات العزل بالجيزة، وحاولت صدي البلد التواصل مع النائبة ولكن تليفونها خارج الخدمة.

يذكر أن النائبة نشوي الديب تعد ثالث إصابة بين أعضاء مجلس النواب بفيروس كورونا المستجد وقد أعلنت أول إصابة بين النواب وهي النائبة شرين فراج ، وقد أعلنت النائبة هالة أبو السعد عزل نفسها وأسرتها 15 يوما بعد إصابة حارس العقار الذي تقيم فية

وجدير بالذكر أن النائب إيهاب العمدة عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، كشف عن إصابة النائب عمر وطنى عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء بفيروس كورونا اليوم السبت. 

وأكد العمدة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن النائب عمر وطنى تعرض لإعياء شديد منذ اليومين الماضيين ، إلا أن التعب اشتد عليه بشكل أكبر اليوم ، مشيرا إلى أنه تم نقل النائب عمر وطنى إلى مستشفى العاصمة بالدقى.

ودعا النائب إيهاب العمدة كل المصريين بالدعاء للنائب عمر وطنى بأن يتم عليه الشفاء.

وكانت النائبة شيرين فراج  أصيبت بفيروس كورونا يوم 12 مايو وتلقت العلاج بمستشفي القصر العيني الفرنساوي كما خضع أولادها للحجر الصحي للاطمئنان على حالتهم.

إلا أن النائبة شيرين فراج أعلنت فى 22 مايو شفاءها من فيروس كورونا ، حيث قالت إن اصابتها بفيروس كورونا المستجد تجربه مرضيه شديده و قاسيه مررت بها، مضيفة عبرصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك " غمرنى فيها الشعب المصرى الكريم بفيض حب وود جارف و دعوات لا تنقطع و لقد من الله على بالشفاء بفضله و احسانه و بدعواتكم لى فى هذا الشهر الكريم اخواتى و اخوانى الكرام. 

وتابعت النائبها خلال منشورها:" اتقدم بالشكر الشخصى الي كل من تفضل بالسؤال عنى او ارسل رساله و من قام بالدعاء لى".

ووجهت النائبة الشكر الى د. على عبد العال رئيس مجلس النواب و و  السيد الشريف و سليمان وهدان وكيلى المجلس و السيد الامين العام للمجلس و  النواب على سؤالهم، متابعة:" اذ اتقدم بالشكر و الامتنان الى القطاع الطبى بمجلس النواب برئاسه د. هدى كريم و الذين كان لهم الفضل الاول فى الاسراع بتقديم العلاج لى.

و قالت "  اتقدم بكل التقدير و العرفان  الى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمى لكريم رعايته و اهتمامه الشخصى لى اثناء مرضى و اقامتى بمستشفى القصر العينى الفرنساوى و .د. هاله صلاح عميد كليه طب القصر العينى لكريم رعايتها الشخصيه لى و لابنائى اثناء مرضنا.

و اضافت " كل الشكر و التقدير الى جهاز الامن القومى جميل صنيعكم معى طوق عنقى"، موجهة الشكر الى المستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلس النواب الذى كان دائم الاطمئنان على و د. عاصم الجزار وزير الاسكان لتفضله بالسؤال و اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربى  و د. هاله السعيد وزيره التخطيط".

كما اتقدم بالشكر ايضا الى كل الساده الوزراء و محافظ القاهره ورئيس جامعه القاهره وامين عام المستشفيات الجامعيه و النواب و النائبه بسنت  فهمى و النائبه جليله عثمان لسؤالهم الدائم و النائبه ناديه هنرى و التى تعانى من ظروف مرضيه و هى خارج البلاد شفاها الله و مع ذلك ظلت ترسل لى رسائل محبه و دعم للخروج من المحنه.

ووجهت الشكر ايضا  للنائب  اللواء  اسامه ابو المجدو اعضاء  هيئة  الرقابه الاداريه على تفضلهم بالسؤال الدائم واللواء سعيد النجار الاتصال السياسى بوزاره الداخليه و الاصدقاء من جهاز الامن الوطنى على سؤالهم.

و بعد ان وجهت الشكر للإعلاميين قالت "  اما زميلاتى فى  الدراسه  بمدرسه القلب المقدس بمصر الجديده، قلقكم و رقى تعبيراتكم و اهتمامكم حال مرضى ما هو الا نتاج التربيه الراقيه فى تلك المدرسه العريقه ، التى تعلمنا بها  القيم و االمبادئ من  تحمل المسئوليه و انكار الذات و العطاء و الصدق و الحب.
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