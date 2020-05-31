بين الالتزام والمخالفة.. ارتداء المواطنين للكمامات بأسوان.. تجمعات بمحطة سكة حديد كوم أمبو للحصول على التذاكر.. شاهد

= التزام المواطنين في أسوان بتعليمات مجلس الوزراء بارتداء الكمامات لتلافى اتشار فيروس كورونا

= تكدس لمواطنين بمحطة كوم أمبو لحجز تذاكر السكة الحديد

= محافظ أسوان غرامة 4 آلاف جنيه فى حالة عدم ارتداء الكمامات





شهدت محافظة أسوان اليوم حرص العديد من المواطنين بالإلتزام الكامل بتعلمات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن مواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) لإرتداء الكمامات فى أول يوم لتطبيقها ، فيما خالف البعض هذه التعليمات الواردة .





وفى هذا الإطار رصدت عدسة " صدى البلد " مدى الإلتزام والمخالفة لهذه التعليمات حيث قام العديد من مواطنى أسوان بالحرص على إرتداء الكمامات سواء فى الشوارع أو الأسواق أو الميادين أو داخل السيارات وذلك بهدف الحفاظ على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا ، بجانب عدم التعرض للغرامات المالية فى حال المخالفة لهذه التعليمات .





فقد كان هناك التزام الواضح من الكثير من المواطنين بالشوارع والمركبات والسيارات والأسواق داخل نطاق محافظة أسوان بإرتداء الكمامة أثناء سيرهم أو توجهم لقضاء إحتياجاتهم المختلفة .





فيما نجد أن أبرز ما تم رصده من مخالفات لتعليمات منع التجمعات وعدم إرتداء الكمامات هو ما شهدته محطة السكة الحديد بمركز كوم أمبو من تجاوزات ومخالفات بالجملة وعدم الإلتزام لكثير من المواطنين بالتحذيرات المشددة والتعليمات والتوجيهات التى أطلقتها الحكومة ووزارة الصحة بمنع التجمعات لتلافى الإصابة بفيروس كورونا .





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ونجد أنه مع إستئناف حركة التقاطر مرة أخرى عقب إنتهاء أجازة عيد الفطر المبارك ، توجه الكثير من المواطنين دون أى مراعاة للتحذيرات حيث تكدسوا على مكتب حجز تذاكر القطار للتوجه إلى القاهرة والمحافظات الأخرى ، وهناك بعض من المترددين على المحطة يرتدون الكمامة والبعض الأخر لا يرتديها مما يسبب بدوره خطورة كبيرة على نقل العدوى .





وأوضح بعض الأهالى أن السبب فى التكدس على شباك التذاكر هو أنه يعد المنفذ الوحيد أمامهم لحجز تذاكر السكة الحديد ، وأنهم يتمنوا زيادة عدد المنافذ حتى لا يحدث هذا التكدس مرة أخرى وهذا المشهد الصعب فى التزاحم على الشباك .





فيما اقترح مصطفى أنور من أهالى كوم أمبو بأن تقوم الهيئة المصرية للسكك الحديدية بتوفير منافذ لبيع التذاكر وتوفيرها من خلال الحجز عن طريق شبكة الأنترنت بدلًا من المشاهد الغير منطقية التى نشهدها الآن بمحطات السكك الحديدية ، وفى كوم أمبو عدد السكان كبير ووجود منفذ وحيد لا يستوعب الأعداد الكبيرة التى تتردد على محطة القطار لحجز التذاكر .





وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد أعطى تعليماته لكافة المنشآت والدواوين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والبنوك والشركات التابعة للقطاعين العام والخاص بضرورة إلزام العاملين والمترددين عليها بارتداء الكمامات الواقية.





وقال محافظ أسوان إن ذلك سيتم إعتبارًا من اليوم السبت 30 مايو لحين صدور إشعار آخر حيث سيتم توقيع غرامة 4 ألاف جنيه على كل من يخالف‪ هذا القرار .





ويأتى ذلك فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تقوم بها المحافظة للتصدى لانتشار جائحة كورونا خلال فترة ما بعد إنقضاء إجازة عيد الفطر المبارك تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء .





وشدد اللواء أشرف عطية على أن القرار شمل أيضًا تطبيق إرتداء الكمامات بجميع الأسواق ، أو المجمعات والسوبر ماركت ، أو المحلات، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية والسيرفيس سواء العامة أو الخاصة.





وأوضح المحافظ بأنه ستقوم الكمائن الثابتة والمتحركة الشرطية ومن إدارة المرور بتحرير المخالفات وخاصة لسائقى سيارات السرفيس في حالة ضبط أى سائق أو راكب لا يرتدى الكمامة.