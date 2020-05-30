AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تحويل المخالفين للنيابة العسكرية.. إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة غرب القناة

السبت 30/مايو/2020 - 11:40 م
إزالة 16 حالة تعد
إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
Advertisements
انجي هيبة
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الاسماعيلية، حملة إزالة مكبرة للحفاظ على الرقعة الزراعية واملاك الدولة وحمايتها من المخالفين والتصدى لهم على مستوى المركز والمدينة، برئاسة كرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب.

شارك بالحملة، قوات الأمن، بحضور اللواء منصور لاشين مساعد مدير الامن، والعميد ياسر ياسين مامور مركز شرطة القنطرة، ومسئولي حماية املاك الدولة والاراضي الزراعية بالادارة الزراعية.
 
وأسفرت جهود الحملة، عن تنفيذ ١٦ حالة إزالة لتعديات بالبناء على الاراضي الزراعية، باجمالي مساحة ٣٧١٤ مترا، في قرية البياضية، التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

اقرأ ايضا: 


وقال كرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، ان الازالات عبارة عن ٦ منازلة غير مكتملة البناء من الطوب الابيض، صادر لهم قرار ازالة، و٨ منازل من الطوب الابيض غير مكتملة البناء ازالة فورية و٢منزل  غير مكتمل من الطوب الابيض والخرسانة المسلحة ازالةفورية.

واضاف ان  هدف تدشين الحملة  هو الحفاظ على الأراضي الزراعية وحمايتها وردع المخالفين والتصدي لهم، مشيرا الي اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وعرض المخالفات على النيابة العسكرية .
تحويل المخالفين للنيابة العسكرية.. إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة غرب القناة
تحويل المخالفين للنيابة العسكرية.. إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة غرب القناة
تحويل المخالفين للنيابة العسكرية.. إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة غرب القناة
تحويل المخالفين للنيابة العسكرية.. إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة غرب القناة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بـ الأقصر.. صور

حق الشعب.. إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. صور

إزالة 9 مخالفات بناء بجنوب الأقصر.. صور

شاهد.. إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بإسنا في الأقصر

ازالة 25 مخالفة بناء على املاك الدولة بالاقصر .. صور

إزالة 66 حالة تعد جديدة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالبحيرة

ترشيحاتنا

بدون ماكياج.. هند صبرى بإطلالة كاجوال من المنزل.. شاهد

الحماية المدنية تنقذ منطقة الحرفيين من كارثة بعد احتراق مخزن هياكل سيارات

أسماء المتورطين.. الديهى: استخبارات تركيا تدير مخططا لإشعال الفتنة بين أطباء مصر

اغتصاب وهتك عرض وضرب .. النيابة العامة تكشف ما تعرضت له اليوتيوبر منة عبد العزيز

أحمد أحمد يقلب الطاولة على الترجى.. اجتماع عاجل غدا لحسم مصير دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

في دقائق.. فاهيتا الدجاج بالطريقة الأصلية

AdvertisementS

عزل منزلي للأسرة.. النائب محمد الفيومي: لم أصاب بـ كورونا.. وأنا بصحة جيدة

اعترافات أليمة رأينا سِترها.. النائب العام: حبس اليوتيوبر منة عبد العزيز و6 آخرين فى واقعة اغتصابها

بعد فضيحة عمرو واكد.. ممثلة أفلام إباحية تظهر مع ممثل شهير آخر

دفعت 200 جنيه.. راندا البحيري تحرج محمد رمضان

5693 حالة شفاء.. الصحة: ارتفاع جديد فى عدد المتعافين من فيروس كورونا

كانوا بيهزروا معاه .. أقوال والد طفل واقعة الكلب تقلب موازين القضية .. القصة الكاملة

الحكومة: من يتواجد داخل سيارته الخاصة غير ملزم بارتداء الكمامة.. فيديو

استشهاد وإصابة 5 أبطال.. القوات المسلحة: مقتل 19 تكفيريًا فى عمليات نوعية وقصف جوي بشمال سيناء

وزيرة الصحة : تشخيص كورونا سهل وعلاجه محدد.. ويجب تنحية المطالب فى ساعة الجد

الصين تطرح لقاح كورونا في الأسواق نهاية 2020

السودان يهدد باللجوء إلى المؤسسات الدولية بعد اعتداء إثيوبيا على أراضيه

في 30 دقيقة.. أقوى مشروب لرفع الجهاز المناعي بـ 8 مكونات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الثلج أغربها.. وصفات طبيعية لتخفيف آلام الركبة في ثوان

بفستان مشجر.. كندة حنا تتألق بإطلالة صيفية جريئة

داليا مصطفى تتألق برفقة زوجها بإطلالة بسيطة والجمهور: بنحبكم