تحويل المخالفين للنيابة العسكرية.. إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة غرب القناة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الاسماعيلية، حملة إزالة مكبرة للحفاظ على الرقعة الزراعية واملاك الدولة وحمايتها من المخالفين والتصدى لهم على مستوى المركز والمدينة، برئاسة كرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب.





شارك بالحملة ، قوات الأمن، بحضور اللواء منصور لاشين مساعد مدير الامن ، والعميد ياسر ياسين مامور مركز شرطة القنطرة ، ومسئولي حماية املاك الدولة والاراضي الزراعية بالادارة الزراعية.

وأسفرت جهود الحملة ، عن تنفيذ ١٦ حالة إزالة لتعديات بالبناء على الاراضي الزراعية، باجمالي مساحة ٣٧١٤ مترا، في قرية البياضية ، التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.





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وقال كرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، ان الازالات عبارة عن ٦ منازلة غير مكتملة البناء من الطوب الابيض، صادر لهم قرار ازالة، و٨ منازل من الطوب الابيض غير مكتملة البناء ازالة فورية و٢منزل غير مكتمل من الطوب الابيض والخرسانة المسلحة ازالةفورية.





واضاف ان هدف تدشين الحملة هو الحفاظ على الأراضي الزراعية وحمايتها وردع المخالفين والتصدي لهم، مشيرا الي اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وعرض المخالفات على النيابة العسكرية .