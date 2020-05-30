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رئيس تحرير الجمهورية: تعقيم أدوار المؤسسة وإلزام الصحفيين بالكمامة وقياس درجة الحرارة.. فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 11:23 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إنه تم إجراء عملية تطهير وتعقيم شامل لكل أدوار المؤسسة وكافة المكاتب وتم التعاقد على كافة أعمال التعقيم والتطهير.

وأضاف عبد الرازق توفيق  في  حواره مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الزام  الصحفيين وكل المتواجدين داخل المؤسسة بارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة وتغليظ العقوبات على المخالفين".

وتابع عبد الرازق توفيق:"  نعمل على تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي داخل المؤسسة"، مضيفا:" مبادرة الهيئة الوطنية للصحافة تفتح الباب أمام الزملاء في المؤسسات الصحفية لإجراء تحاليل ومسحات فيروس كورونا ".

وأكمل عبد الرازق توفيق:"  هناك حالة من الوعي لدي المواطنين من خطورة فيروس كورونا".

وفي سياق آخر قال عبد الرازق توفيق:"  جماعة الإخوان الإرهابية جماعة ارهابية تستهدف إسقاط مصر واستغلال أزمة  فيروس كورونا، وأبواق الإخوان الإعلامية تتبع نهج إسقاط مصر والتشكيك في إنجازات الدولة وبث الفتنة".

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