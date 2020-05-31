الدار فقدت أحد أبنائها المخلصين .. وزيرة الثقافة تنعى مدير الاستقبال والتسويق بأوبرا الإسكندرية

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين بالاوبرا ببالغ الحزن والاسى محمد حامد مدير ادارة الاستقبال والتسويق بأوبرا الإسكندرية الذى غيبه الموت بعد ظهر السبت 30 مايو عن عمر يناهز 53 عاما، إثر مضاعفات إصابته فى حادث سير خلال شهر رمضان الماضى .









وقالت عبد الدايم إن دار الأوبرا فقدت أحد أبنائها المخلصين الذى كان نموذجا للانتماء والالتزام والتفانى فى العمل، واشتهر بدماثة الخلق والقدرة على تحفيز زملائه لتقديم المزيد من العطاء.



