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ثقافة

وضع بصمات متفردة على شخصياته الفنية.. وزيرة الثقافة: حسن حسني صنع نجومية من نوع خاص

السبت 30/مايو/2020 - 12:31 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الفنان الكبير حسن حسنى الذى غيبه الموت فى ساعة مبكرة من صباح السبت 30 مايو عن عمر ناهز 89 عاما اثر ازمة قلبية مفاجئة وقالت ان فن التمثيل فقد احد علاماته البارزة حيث تميز الراحل بالحضور والقدرة على الاداء بصدق واتقان ونجح فى صنع نجومية من نوع خاص بعد ان تفوق فى وضع بصمات متفردة على الشخصيات التى جسدها فى المسرح والسينما والتليفزيون.

يشار ان حسن حسنى ولد عام 1931 في حي القلعة ، حصل على شهادة التوجيهية عام 1959 قام بالتمثيل في مسرح المدرسة ، انضم إلى المسرح العسكري ثم المسرح القومي وقدم الكثير من البطولات بمسرح الدولة والمسرح الخاص ، شارك فى اعمال تليفزيونية حققت جماهيرية كبيرة ، وامتد نشاطه الفنى الى الشاشة الفضية حيث قدم الكثير من الاعمال الناجحة وتشارك البطولة مع نجوم من أجيال مختلفة .
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