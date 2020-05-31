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بين الناس

منى تناشد التضامن إدراجها فى معاش تكافل وكرامة

الأحد 31/مايو/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت منى كامل فهمى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى، الموافقة على إدراجها تحت مظلة المقبولين فى معاش تكافل وكرامة، للحصول على دخل يمكنها من مواجهة أعباء الحياه ومتطلبات المعيشة.

وتقول فى رسالتها: إنها تقدمت للحصول على المعاش منذ أربع سنوات ولكن لم يتم الرد على طلبها مع العلم بأنه لا يوجد مصدر دخل لها.

 رقم قومى:  29306112100602
للتواصل مع القارئة: 01093165028

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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتس آب 01006735360
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