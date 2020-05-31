منى تناشد التضامن إدراجها فى معاش تكافل وكرامة

ناشدت منى كامل فهمى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى، الموافقة على إدراجها تحت مظلة المقبولين فى معاش تكافل وكرامة، للحصول على دخل يمكنها من مواجهة أعباء الحياه ومتطلبات المعيشة.





وتقول فى رسالتها: إنها تقدمت للحصول على المعاش منذ أربع سنوات ولكن لم يتم الرد على طلبها مع العلم بأنه لا يوجد مصدر دخل لها.





رقم قومى: 29306112100602

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