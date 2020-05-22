فتحية تستغيث لوقف معاش تكافل وكرامة.. صور

اشتكت المواطنة فتحية حسين محمد، المقيمة بقرية الدريسى قبلى مركز أدفو بمحافظة أسوان، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف معاش تكافل وكرامة المقرر لها.





وتقول فى رسالتها: أشكو من توقف معاش تكافل وكرامة المقرر لها من وزارة التضامن بسبب وجود بيانات تأمينية للزوج على الرغم أنه دفع التأمينات لمدة شهر واحد فقط وتوقف نظرا لظروفه المادية المتعثرة وبقائه بلا عمل".





لافتة إلى تقدمها بالمستندات الدالة على ذلك ضمن الشكوى التى تقدمت بها على موقع الوزارة برقم 48476

رقم كارت الصرف 6377852001472170

للتواصل مع الشاكية / 01120221730

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