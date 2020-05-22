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بين الناس

فتحية تستغيث لوقف معاش تكافل وكرامة.. صور

الجمعة 22/مايو/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
اشتكت المواطنة فتحية حسين محمد، المقيمة بقرية الدريسى قبلى مركز أدفو بمحافظة أسوان، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف معاش تكافل وكرامة المقرر لها.

وتقول فى رسالتها:  أشكو من توقف معاش تكافل وكرامة المقرر لها من وزارة التضامن بسبب وجود بيانات تأمينية للزوج على الرغم أنه دفع التأمينات لمدة شهر واحد فقط وتوقف نظرا لظروفه المادية المتعثرة وبقائه بلا عمل". 

لافتة إلى تقدمها بالمستندات الدالة على ذلك ضمن الشكوى التى تقدمت بها على موقع الوزارة برقم 48476
رقم كارت الصرف    6377852001472170
للتواصل مع الشاكية /      01120221730
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 


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