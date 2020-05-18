رفعت يشكو عدم الحصول على معاش تكافل وكرامة بالدقهلية

شكا المواطن رفعت عبد الناصر زيدان من محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، عدم حصوله على معاش تكافل وكرامة.

يقول زيدان إنه اشتكى من عدم حصوله على معاش تكافل وكرامة الذى تقدم للحصول عليه بسبب عجزه عن العمل نتيجة معاناته مع إعاقة فى الأطراف بشكل يمنعه من الحركة مؤكدا إنه تقدم أكثر من مرة للحصول على المعاش وقدم جميع المستندات التى تثبت إعاقته والأشعات ولكن لم يتم الاستجابة لطلبه.

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