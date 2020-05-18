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بين الناس

رفعت يشكو عدم الحصول على معاش تكافل وكرامة بالدقهلية

الإثنين 18/مايو/2020 - 06:28 م
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن رفعت عبد الناصر زيدان من محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، عدم حصوله على معاش تكافل وكرامة.

 

يقول زيدان إنه اشتكى من عدم حصوله على معاش تكافل وكرامة الذى تقدم للحصول عليه بسبب عجزه عن العمل نتيجة معاناته مع إعاقة فى الأطراف  بشكل يمنعه من الحركة  مؤكدا إنه تقدم أكثر من مرة للحصول على المعاش وقدم جميع المستندات التى تثبت إعاقته  والأشعات ولكن لم يتم الاستجابة لطلبه.

 

للتواصل مع القارئ/01099351232

رقم قومى / 30306201203135

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  ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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