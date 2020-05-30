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أخبار البلد

ضبطت أسلحة ومخدرات ومبالغ مالية كبيرة.. القوات المسلحة تنفذ عمليات نوعية ناجحة ضد التكفيريين بشمال سيناء وتقتل 19.. فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 11:39 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
قام أبطال القوات المسلحة  بتنفيذ عمليتين نوعيتين أسفرتا عن مقتل 3 تكفيريين شديدي الخطورة؛ و عثر بحوزتهم على بنادق آلية وقنابل يدوية ودانات ار بي جي، 

وقامت عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير 5 عبوات ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات على محاور التحرك.


وقامت القوات الجوية بتنفيذ عددا من القصفات الجوية المركزة لعدة تمركزات للعناصر التكفيرية بعدد من البؤر الإرهابية اسفرت عن مقتل 16 عنصرًا تكفيريًا، واستهداف وتدمير عربتي دفع رباعي ومخزن يحتوي على كمية كبيرة من العبوات الناسفة والدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية.


وتمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد من المهربين، وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد من عربات الدفع الرباعي، و تم ضبط كميات كبيرة من البانجو والحشيش المخدر مخبأة داخل عدد من السيارات، وعربة محملة بمبالغ نقدية كبيرة تصل لـ200 ألف دولار بنفق الشهيد أحمد حمدي.


ونتيجة للأعمال القتالية تم استشهاد وإصابة ضابطين، وضابط صف وجنديين.


ويواصل أبطال القوات المسلحة تنفيذ مهامهم بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

يأتي ذلك  لجهود القوات المسلحة المكثفة في مكافحة الإرهاب وخلال الأسبوع الماضي، وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد عناصر تكفيرية بعدة اوكار إرهابية بمحيط مدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح بشمال سيناء،
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