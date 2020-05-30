نقيب الأطباء السابق: عدم التزام المواطنين وراء زيادة أعداد المصابين بكورونا..فيديو

قال الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء السابق ، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تتزايد ولم نصل الي القمة حتي الآن ومن المؤكد ان قمه الاصابات تأتي خلال الاسبوعين القادمين .





وأضاف حمدى السيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون أى ، أن هناك الكثير من البلدان تشهد انخفاض في نسبة إصابات فيروس كورونا ، والسبب ليس تقصير من الدولة بقدر ما هو عدم التزام من المواطنين .





وأوضح حمدى السيد ، أن المواطنين المصريين يجب عليهم اتباع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا .





وتابع : أن الجيش الأبيض بجميع طواقمة قدم صورة إيجابية في مواجهة فيروس كورونا ويجب مكافأة الأطباء علي ما يقومون به من مجهود .





واستكمل : أن وزيرة الصحة يجب عليها عقد اجتماع مع نقيب الأطباء وهذا لم يحدث حتي الان و أعتب عليها في ذلك .