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توك شو

نقيب الأطباء السابق: عدم التزام المواطنين وراء زيادة أعداد المصابين بكورونا..فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 11:36 م
حمدى السيد
حمدى السيد
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إبراهيم القادري
قال الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء السابق ، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تتزايد ولم نصل الي القمة حتي الآن ومن المؤكد ان قمه الاصابات تأتي خلال الاسبوعين القادمين .

وأضاف حمدى السيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون أى ، أن هناك الكثير من البلدان تشهد انخفاض في نسبة إصابات فيروس كورونا ، والسبب ليس تقصير من الدولة بقدر ما هو عدم التزام من المواطنين .

وأوضح حمدى السيد ، أن المواطنين المصريين يجب عليهم اتباع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا .

وتابع : أن الجيش الأبيض بجميع طواقمة قدم صورة إيجابية في مواجهة فيروس كورونا ويجب مكافأة الأطباء علي ما يقومون به من مجهود .

واستكمل : أن وزيرة الصحة يجب عليها عقد اجتماع مع نقيب الأطباء وهذا لم يحدث حتي الان و أعتب عليها في ذلك .
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