AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مبارك رفض الجلوس معهم.. حمدي السيد يكشف تفاصيل طلب عصام العريان لحل الخلاف مع الحزب الوطني

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:48 ص
حمدي السيد
حمدي السيد
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق، إن عصام العريان طلب منه الوساطة للإخوان لدى الحزب الوطني، مضيفا:" طلب الاجتماع بأحد  قيادات الحزب، وكان يرغب في حل الخلاف بين الإخوان والحزب الوطني في 2003".

وأضاف حمدي السيد في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  كل أعضاء الحزب الوطني رفضوا  مقابلة الإخوان".

وتابع حمدي السيد:"  قابلت حبيب العادلي في مكتبه وعرضت عليه  الجلوس مع الإخوان وقال لي «يا دكتور لا تنخدع ودول مقسمين الأمر»، وذلك يعني أن هناك من يتحدث عن الوساطة والحل السياسي وهناك جانب  من آخر من الإخوان لتنفيذ العمليات الإرهابية".

وأكمل حمدي السيد:"  قررت مقابلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقلت له «ياريت تقابل بعض  المتعاطفين مع جماعة الإخوان  ومنهم يوسف القرضاوي» ورد قائلا«  سيبك من الكلام ده»، ورفض مناقشة الأمر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

كلب يمنع صاحبته من السفر إلى مدينة ووهان قبل أيام من تفشي فيروس كورونا.. تفاصيل

مبارك رفض الجلوس معهم.. حمدي السيد يكشف تفاصيل طلب عصام العريان لحل الخلاف مع الحزب الوطني

علاء زينهم يرد على نقابة الممثلين : قرار إيقافي متسرع.. وهناك سوء فهم

وليد أزارو يوجه رسالة قوية لـ محمود طاهر.. تعرف عليها

انتقاد نجمة عالمية بسبب عمليات التجميل.. 99 % من وجهها حشو

صافرة مشروخة.. الهلال السوداني يكشف سبب اعتراضه على حكم مباراته أمام النادي الأهلي فى دوري الأبطال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفخار .. صناعة تواجه الحداثة والاندثار في الوادي الجديد

شاهد.. لقطات من سوق مدينة ووهان.. مصدر تفشي فيروس "كورونا" المميت

سوبارو تعرض أول سياراتها الكهربائية الاختبارية قبل إطلاقها في 2025