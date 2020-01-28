مبارك رفض الجلوس معهم.. حمدي السيد يكشف تفاصيل طلب عصام العريان لحل الخلاف مع الحزب الوطني

قال الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق، إن عصام العريان طلب منه الوساطة للإخوان لدى الحزب الوطني، مضيفا:" طلب الاجتماع بأحد قيادات الحزب، و كان يرغب في حل الخلاف بين الإخوان والحزب الوطني في 2003".





وأضاف حمدي السيد في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" كل أعضاء الحزب الوطني رفضوا مقابلة الإخوان".





وتابع حمدي السيد:" قابلت حبيب العادلي في مكتبه وعرضت عليه الجلوس مع الإخوان وقال لي «يا دكتور لا تنخدع ودول مقسمين الأمر»، وذلك يعني أن هناك من يتحدث عن الوساطة والحل السياسي وهناك جانب من آخر من الإخوان لتنفيذ العمليات الإرهابية".





وأكمل حمدي السيد:" قررت مقابلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقلت له «ياريت تقابل بعض المتعاطفين مع جماعة الإخوان ومنهم يوسف القرضاوي» ورد قائلا« سيبك من الكلام ده»، ورفض مناقشة الأمر.