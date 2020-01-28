جناح بـ قصر العيني.. كيف تعامل السجن مع عبد المنعم أبو الفتوح.. حمدي السيد يجيب

قال الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق، إن السجناء من الإخوان يتلقون معاملة طيبة وجيدة داخل السجن، وعدد ليس بقليل منهم حصل على البكالوريوس الدبلومة والماجستير في السجن.





وأضاف حمدي السيد، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" السجون كانت توفر فرص جيدة للسجناء الإخوان للتحصيل الدراسي، إضافة إلى توفير الخدمات الطبية لهم".





وتابع حمدي السيد:" عندما دخل عبد المنعم أبو الفتوح إلى السجن وكان يعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم دخل جناح في قصر العيني وكان يحصل على إعانة من نقابة الأطباء تقدر بـ 300 جنيه".





وأكمل حمدي السيد:" قلت لعصام العريان «أين انتم من ثورة يناير» وقال لي إحنا قررنا عدم النزول في الثورة 25 يناير للحفاظ على الأمن وإحنا محبناش نزعل الأمن".





وأكمل حمدي السيد:" وشعرت بالصدمة بمشاركة الإخوان في الثورة وركوبهم عليها، وهاجموا الأقسام وفتحوا السجون وادخلوا العناصر الإرهابية".



