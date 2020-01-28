AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جناح بـ قصر العيني.. كيف تعامل السجن مع عبد المنعم أبو الفتوح.. حمدي السيد يجيب

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:34 ص
عبد المنعم أبو الفتوح
عبد المنعم أبو الفتوح
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق، إن السجناء من الإخوان يتلقون معاملة طيبة وجيدة داخل السجن،  وعدد ليس بقليل منهم حصل على البكالوريوس الدبلومة والماجستير في السجن.

وأضاف حمدي السيد، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  السجون كانت توفر فرص جيدة للسجناء الإخوان للتحصيل الدراسي، إضافة إلى توفير الخدمات الطبية لهم".

وتابع حمدي السيد:"  عندما دخل عبد المنعم أبو الفتوح إلى السجن وكان يعاني من انقطاع التنفس أثناء  النوم دخل جناح في قصر العيني  وكان يحصل على إعانة من نقابة الأطباء  تقدر بـ 300 جنيه".

وأكمل حمدي السيد:"  قلت لعصام العريان «أين انتم من ثورة يناير» وقال لي إحنا قررنا عدم النزول في الثورة  25 يناير للحفاظ على الأمن وإحنا محبناش نزعل الأمن".

وأكمل حمدي السيد:" وشعرت بالصدمة بمشاركة الإخوان في الثورة وركوبهم عليها، وهاجموا الأقسام وفتحوا السجون وادخلوا العناصر الإرهابية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى يتفقد عنابر سجن برج العرب.. شاهد

300 عملية جراحية داخل سجن برج العرب.. أحمد موسى: لجنة طبية تحدد كميات اللحوم للسجناء

أزمة التكليف.. لقاء عاجل يجمع وزيرة الصحة ونقابة الأطباء

مراد وهبة: مصر كانت في ذمة التاريخ خلال عهد الإخوان وأنقذها السيسي

المتطرف المراوغ.. حقائق وأسرار عن عبد المنعم أبو الفتوح.. فيديو

كشف المستور.. تسجيل صوتي لخيرت الشاطر يفضح فيه عبد المنعم أبو الفتوح

ترشيحاتنا

وليد أزارو: محمود الخطيب السبب الرئيسي وراء رحيلي عن الأهلي

حدث ليلا .. قرارات جديدة من أمريكا تجاه لبنان وتحذيرات لتركيا .. و الصين تعلن حصيلة وفيات كورونا

تراجع كبير بـ أسعار فورد ford اليوم في مصر .. صور

دولة جديدة تعلن ظهور أول حالة مصابة بـ فيروس كورونا

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: لا يستطيع أحد التشكيك في توجه صدى البلد.. جامعة القاهرة: منع المخالفين لـ حظر النقاب من التدريس.. وتسريبات صادمة عن صفقة القرن

ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تراجع كبير بـ أسعار فورد ford اليوم في مصر .. صور

أخبرت والدها بأنها تتحدث مع شخص في المحمول.. أم تعذب ابنتها بكيها بسكين في سوهاج

لقاء العمالقة.. يسرا وفيفي عبده وبوسي شلبي وصفية العمرى يتألقن