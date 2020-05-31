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أخبار البلد

هشام يونس يتقدم باقتراح لتوقيع بروتوكول علاج بالصحف الخاصة

الأحد 31/مايو/2020 - 04:51 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تقدم هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين بمقترح إلى نقيب الصحفيين ضياء رشوان بتوقيع بروتوكول تعاون خاص بالزملاء الصحفيين في المؤسسات الخاصة والحزبية مماثل لما تم توقيعه بين الهيئة الوطنية للصحافة (مالكة الصحف القومية) وعدة جهات صحية لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وقال يونس فى المقترح إنه فى ظل أزمة كارثية لا تفرق بين صحفي في مؤسسة خاصة أو قومية، فإن الأمر لا يجب أن يمر دون اتخاذ إجراءات مماثلة من نقابة الصحفيين تجاه باقي أعضاء الجمعية العمومية تحقيقا للمساواة إذ أن الصحافة القومية أصبحت معتمدة بصورة شبه كلية على دعم الدولة.

وتابع : يونس أرجو أن تشمل الإجراءات المرتقبة، تقديم الدعم للصحف الخاصة والحزبية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية وتخصيص مستشفيات للعزل والعلاج من جائحة كورونا.

وأضاف عضو المجلس ، يمكن طلب الدعم لتنفيذ هذه الإجراءات من أجهزة الدولة التي خصصت ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة جائحة كورونا.

ووقعت الهيئة الوطنية للصحافة، بروتوكول تعاون طبي مع المركز الطبي لسكك حديد مصر يتم بمقتضاه تقديم الخدمات الطبية لحالات الإصابة بفيروس " كورونا " لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من " صحفيين ـ وإداريين ـ عمال ".

وتتحمل الهيئة الوطنية للصحافة أيضًا تكلفة بروتوكول العلاج، يأتي ذلك في إطار حرصها الشديد على حماية جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والحفاظ على أمانهم وسلامتهم، وإيمانًا منها بأهمية التكاتف في مواجهة فيروس " كورونا" .

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