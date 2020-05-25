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أخبار البلد

8 إجراءات صارمة من الوطنية للصحافة بعد ظهور إصابات كورونا بين العاملين بالمهنة

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:00 م
كرم جبر - رئيس الهيئة
كرم جبر - رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
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عبد الوكيل ابو القاسم
شددت الهيئة الوطنية للصحافة، بضرورة اتباع المؤسسات الصحفية القومية، أقصى درجات الأمان والحماية، حرصا على صحة العاملين، والتعامل بشفافية، وإفصاح بشأن الحالات التي يتم اكتشافها واتخاذ إجراءات الغلق فورا ودون تراخ، بعد أن لاحظت الهيئة ظهور حالات إصابة مؤخرا.

وطلبت الهيئة الوطنية للصحافة من رؤساء المؤسسات، الإشراف بأنفسهم وبشكل مباشر على الإجراءات التى يتم اتخاذها.

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وحددت بعض الإجراءات المطلوب تنفيذها بدقة:
يتم فورا تطهير و"غلق" الأماكن التى تظهر فيها العدوى دون تأخير أو تراخ ، منعا لانتشارها بين الزملاء.
= تطبيق إجراءات العزل فى المنازل للمخالطين لمدة 14 يوما وعدم السماح لهم بالمجيء إلى العمل.
= توفير مواد التطهير مثل الجيل والكحول فى أماكن العمل والتعقيم والتطهير اليومى المستمر.
= استخدام كواشف الحرارة لكل من يدخل مكان العمل.
= عدم السماح بدخول أماكن العمل بأى صورة من الصور إلا بعد ارتداء الكمامة.
= الإبلاغ الفورى عن حالات الإصابة وإخطار الهيئة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية بمنتهى الدقة والحزم.
= الاستعانة فقط بالعمالة الضرورية وفى أضيق الحدود ومراعاة التباعد في أماكن العمل.
= تحديد مسئول لإدارة الأزمة فى كل مؤسسة يتلقى البيانات و الإخطارات ويتابع الإجراءات التى يتم اتخاذها.

ودعت الهيئة الوطنية للصحافة  للمتابعة الدقيقة من رؤساء مجالس الإدارة، داعية إلى الالتزام بأقصى درجات الشفافية والإفصاح في الإبلاغ عن الحالات المصابة واتخاذ ما يلزم لحماية العاملين.
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