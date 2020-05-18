الوطنية للصحافة تنعى الحالة الثانية بصفوف الصحفيين بكورونا

نعت الهيئة الوطنية للصحافة الزميل محيي الدين السيد الذي توفى بفيروس كورونا، داعية الله أن يرحمه ويدخله فسيح جناته، وتتقدم بالعزاء لزوجته الزميلة منى البقري.

كانت نقابة الصحفيين أعلنت عن وفاة الزميل الصحفى محيى الدين السيد الصحفى بالقومية للتوزيع متأثرا بفيروس الكورونا بعد نقله إلى مستشفى الحميات بالعباسية وهى حالة الوفاة الثانية بين الصحفيين.

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ونعى مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان وفاة الزميل معلنا عن تقديم كافة المساعدات المادية والمعنوية لأسرته .

وأهاب مجلس النقابة بجميع الزملاء الصحفيين والعاملين بالمجال الصحفى من موظفين وإداريين وعمال اتخاذ الحيطة وعدم التهاون فى الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم .

وقال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين ان المجلس يقوم بكل الاجراءات الإحترازية والضمانات الصحية بمبنى النقابة، مضيفا أنه تم توفير كميات كبيرة من الكحول وأقنعة الوجه - الكمامات - وغيرها من لوازم التطهير بمقر النقابة.