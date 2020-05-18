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أخبار البلد

لجنة لمتابعة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا بـ المحامين

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:04 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا اليوم بتشكيل لجنة لمتابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا.


وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ونظرا لظروف الوباء الحالية وما تستلزمه قرر تشكيل لجنة لمتابعة الآثار الناجمة عن تفشى وباء فيروس كورونا المستجد.


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وأضاف رجائى عطية فى قراره الصادر اليوم أن اللجنة تضم كلا من عبد الحفيظ الروبى عضو مجلس النقابة وإبراهيم عبد العزيز سعودى المحامى الذى تفضل بالتطوع للمشاركة ومحمد الكسار عضو مجلس النقابة ومحمد فزاع عضو مجلس النقابة وياسر شعراوى المحامى وفاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة وشعبان الجمال المحامي.


وأشار عطية إلى أن التشكيل مفتوح لمن يريد المساهمة متطوعًا فى هذه المهمة الجليلة وأنه سوف يخصص للجنة خطا تليفونيا مستقلا من خطوط النقابة العامة.


وحول مهمة اللجنة قال نقيب المحامين إن مهمة اللجنة تكون متابعة الحالات المرضية من المحامين الذين يصابون بالفيروس ومساعدتهم فى الوصول للجهات الطبية المختصة ومستشفيات العزل وتوفير احتياجاتهم الطبية ومساعدة أسر المحامين الذين يتوفى عائلهم -لا قدر الله - من جراء الإصابة بالوباء وتيسير إجراءات المعاش لهم ومتابعة توفير مستلزمات الوقاية للمحامين بالنقابات الفرعية والمحاكم والتواصل مع الجهات القائمة والمختصة داخل جميع المحاكم لتنظيم عملية التقاضى بعد عودة العمل بما يوفر الحماية والوقاية لكل المحامين، كما أن اللجنة مفتوحة للجميع للانضمام إليها.

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