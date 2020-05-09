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أخبار البلد

بسبب كورونا.. تطهير وتعقيم نقابة المحامين.. صور

السبت 09/مايو/2020 - 02:57 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

نفذ وفد من المتخصصين حملة تعقيم وتطهير لمقر النقابة العامة للمحامين، بشارع رمسيس، اليوم، السبت.


جاء ذلك، عقب تواصل النقيب رجائي عطية، مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، الخميس الماضي في هذا الشأن وذلك لحماية الأعضاء والمترددين من الإصابة بفيروس كورونا.


من جانب آخر قال نقيب المحامين رجائى عطية لـ"صدى البلد" أنه سيتم تحديد موعد لتعقيم مقار النقابات الفرعية بالتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، ضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا ولحماية الأعضاء.


وكان قد أعلن نقيب المحامين رجائى عطية، أنه يجرى تطهير وتعقيم مقر النقابة العامة للمحامين، مضيفا أنه  سيتم تطهير المبنى، وذلك تنفيذا للاتفاق مع الدكتورة هالة زايد وزير الصحة سيجرى تطهير مبنى النقابة العامة باكر السبت من الثانية عشر ظهرًا.


وأشار إلى أنه سيجرى أيضا تطهير مقار النقابات الفرعية في التوقيت الذي سيتم الاتفاق عليه مع كل النقابات.


وكان قد أعلن  نقيب المحامين رجائي عطية، أنه تواصل مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن تطهير مقرات النقابة العامة، والنقابات الفرعية بالمحافظات.


وتابع أنه وافقت الوزيرة -مشكورة- وأصدرت تعليماتها الفورية بإجراء التطهير للمقرات المذكورة.

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