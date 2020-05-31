مرتضى منصور يتقدم ببلاغ لـ النائب العام في واقعة تعرض شيكابالا لـ التنمر.. فيديو

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة

نادي الزمالك

، أن النادي لن يتهاون في حق محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم وقائد فريق الكرة، مشددا على ان الإساءة بتلك الطريقة أمر غير مقبول ولا يجوز السكوت عنه.