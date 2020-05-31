مرتضى منصور يتقدم ببلاغ لـ النائب العام في واقعة تعرض شيكابالا لـ التنمر.. فيديو

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي لن يتهاون في حق محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم وقائد فريق الكرة، مشددا على ان الإساءة بتلك الطريقة أمر غير مقبول ولا يجوز السكوت عنه.
وأضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج "زملكاوي " عبر قناة الزمالك أن إهانة أي من نجوم الأهلي أو الزمالك أمر مرفوض، ولا يمكن السكوت عنه قائلا:" ما ذنب شيكابالا في تلقي الإساءة؟ هل يسعد جماهير الأهلي بذلك؟".
وأردف أن النادي قدم بلاغ للنائب العام ضد كل من أساء لـ شيكابالا، مؤكدا أن اللاعب يتعرض للتنمر بشكل دائم، وأنه لم ولن يقبل إهانة أي من رموز الأهلي أو الزمالك مطلقا.
أما بشأن حقيقة توجيه تهديدات لمشجع الأهلي الذي ادعى تلقيه تهديدات منه قال مرتضى منصور إن هذا المشجع في الكويت فكيف استطيع تهديده.
وأضاف انه تحدث مع المشجع بأدب وبهدوء وطالبه بالكف عن توجيه السباب لرموز ونجوم الزمالك.