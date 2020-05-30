أمير مرتضى منصور: عروض شفهية وصلت الزمالك لضم رزاق سيسه

حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك علي الكشف عن حقيقة العرض المقدم إلى الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول بالقلعة البيضاء والمعار إلى صفوف الاتحاد السكندري.
وأكد أمير مرتضى في تصريحات صحفية عن وجود عدة
عروض شفوية تلقاها الإيفواري رزاق سيسيه، بينما باقي اللاعبين لم تصل إليهم أي عروض خلال الفترة الحالية .
وتلقي مجلس إدارة نادي الزمالك عرضًا لرزاق سيسيه من أحد الاأندية
الإماراتية من خلال بعض وكلاء اللاعبين، بالإضافة إلى عرضًا من الدوري السعودي.
وينتظر سيسيه وصول العروض بشكل رسمي إلى
إدارة الزمالك من أجل حسم وجهته القادمة في ظل رغبته في الاحتراف في إحدى
دوريات الخليج.
من جانبه تسعى إدارة الاتحاد السكندري من
أجل ضم اللاعب بشكل نهائي خاصة بعد رغبة طلعت يوسف الشديدة باستمرار اللاعب ضمن
صفوف زعيم الثغر.