أمير مرتضى منصور: عروض شفهية وصلت الزمالك لضم رزاق سيسه

حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك علي الكشف عن حقيقة العرض المقدم إلى الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول بالقلعة البيضاء والمعار إلى صفوف الاتحاد السكندري.

وأكد أمير مرتضى في تصريحات صحفية عن وجود عدة عروض شفوية تلقاها الإيفواري رزاق سيسيه، بينما باقي اللاعبين لم تصل إليهم أي عروض خلال الفترة الحالية .

وتلقي مجلس إدارة نادي الزمالك عرضًا لرزاق سيسيه من أحد الاأندية الإماراتية من خلال بعض وكلاء اللاعبين، بالإضافة إلى عرضًا من الدوري السعودي.

وينتظر سيسيه وصول العروض بشكل رسمي إلى إدارة الزمالك من أجل حسم وجهته القادمة في ظل رغبته في الاحتراف في إحدى دوريات الخليج.

من جانبه تسعى إدارة الاتحاد السكندري من أجل ضم اللاعب بشكل نهائي خاصة بعد رغبة طلعت يوسف الشديدة باستمرار اللاعب ضمن صفوف زعيم الثغر.